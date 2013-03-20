（更正）标普500指数收跌 但尾盘削减跌幅

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
(更正：正文第13段译文“称炼钢林料前景黯淡”有误，改为“称铁矿石前景黯淡”)
* 塞浦路斯危机引发对欧元区问题扩散的忧虑
* 塞浦路斯议会投票拒绝以征收存款税作为获取救助的条件
* 道指微升0.03%，标普500指数回落0.2%，Nasdaq指数收跌0.3%
路透纽约3月19日 - 美国股市标普500指数周二连跌第三日，但尾盘削减跌幅，因塞浦路斯议会拒绝了政府提出的征收银行存款税的提议。
议会拒绝以征收存款税作为获取救助的条件，缓解了对储户将开始提走资金的忧虑。
“无论塞浦路斯投票的结果如何，我们仍面临这个问题。没有人知道：‘未来塞浦路斯的金融重组将如何进行？’”ConvergEx Group的首席市场策略师Nicholas Colas表示。
塞浦路斯的银行在周四前仍将关闭。
标普标500指数在长时间连涨后回落，期间，该指数逼近2007年触及的历史收盘高位。标普500指数仍可能录得一年来最大季度涨幅。该指数年内迄今攀升8.4%，道指同期急升10.3%。
能源股领跌，因油价走低，石油服务企业的股价回落。PHLX石油服务类指数.OSX收跌2%。斯伦贝谢(SLB.N)重挫3.1%，报73.98美元。哈利伯顿(HAL.N)劲挫2.7%，报39.62美元。
道琼工业指数.DJI小升3.76点，或0.03%，至14,455.82点；标准普尔500指数.SPX收跌3.76点，或0.24%，至1,548.34点.Nasdaq指数.IXIC回落8.50点，或0.26%，至3,229.10点。
今日走势震荡，道指盘中波动区间宽幅为132.25个点。
标普500指数触及1,538.57点的日低。
策略师预期，标普500指数仍会升穿2007年10月创下的纪录高位，但他们预期，之后涨的势将开始放缓。路透在过去一周向股票策略师进行的调查预计，标普500指数在年底前料在1,600点，高于2007年10月9日创下纪录收盘高位1,565.15点。道指在3月5日首次升穿2007年创下的纪录高位，之后直到3月14日收盘，连续触及名义纪录收盘高位。
周一，高盛将标普500指数年底目标位上调至1,625点，摩根士丹利也将该指数目标调升至1,600点。
日内下跌的个股包括，全球最大的游戏出版商艺电(Electronic Arts)(EA.O)急跌8.3%，至17.15美元，此前公司执行长宣布在上任六年后辞职，表示他要对公司未能实现目标负责。
铁矿石生产商Cliffs Natural Resources Inc (CLF.N)重挫6.6%，至20.33美元，此前高盛将该公司目标价下调，称铁矿石前景黯淡。
上涨个股中，Walgreen Co WAG.N和合作伙伴Alliance Boots ABN.UL称，与分销商AmerisourceBergen (ABC.N)签署10年合约，并持有后者股权，将终止Walgreen与Cardinal Health Inc (CAH.N)目前的合约。
Walgreen股价盘中触及45.80美元，为2007年9月来的最高，收报44.74美元，上涨5.4%。Amerisource上涨3.6%，至50.06美元。Cardinal则大跌8.2%，至42.35美元。
欧洲银行股延续周一跌势，欧洲银行股指数.SX7P周二下跌2.1%。
美国经济数据巩固了楼市向好的观点。房屋开工数据显示2月新屋开工上升，且建筑许可升至2008年来最高，显示美国楼市复苏正在加速。
费城房屋指数.HGX涨0.3%，至191.79，稍早攀升至2007年7月底来最高194.41。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为68亿股，2012年日成交均值为约为64.5亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股比约为17：13，Nasdaq市场则约为7：5。(完)
(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)
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