美股大幅收跌 因新兴市场忧虑升温

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 标普500连跌第二周，创下2012年6月来最大周度跌幅
* 标普500指数收在50日移动均线切入位之下
* 道指收跌1.92%，标普500指数重挫2.06%，NASDAQ指数急跌2.12%
路透纽约1月24日 -美国股市周五大幅收跌，标普500指数创下2012年6月以来表现最差的一周，投资者大举抛售新兴市场资产殃及股市。
周五的跌势使标普500指数本周下跌2.6%，收在50日移动均线之下，为10月9日来首见。50日移动均线是标普500指数的技术支撑位，轻松跌穿该水准可能意味着将有进一步卖压。
今日标普500指数单日百分比跌幅为2013年6月来最大，CBOE波动性指数.VIX暴涨32%，并录得2010年5月来最大周度百分比升幅。
“市场跌穿数个技术位，市场肯定有一些不安情绪。新兴市场‘流感’使全球都被传染，”WedbushSecurities股市交易部门董事总经理Michael James表示。
新兴市场资产遭抛售，因投资人担心中国经济成长放缓，土耳其、阿根廷和乌克兰的政治问题以及美联储的政策前景。
由于许多市场人士预计美联储下周将决定进一步缩减每月购债规模100亿美元，投资人预计利率将开始上升，将关注美债等较低风险资产。美联储将在下周三结束为期两日的货币政策会议。
在标普500指数的10大板块中，工业股.SPLRCI跌幅最大，下跌3.1%，因通用电气(GE.N)急挫3.4%，报24.95美元。波音(BA.N)大跌3.3%，报136.65美元。
道琼工业指数.DJI收跌318.24点，或1.96%，至15,879.11点；标准普尔500指数.SPX收低38.17点，或2.09%，至1,790.29点；Nasdaq指数.IXIC下跌90.701点，或2.15%，至4,128.173点。
本周，道指跌3.5%，Nasdaq指数下跌1.7%。道指的周度跌幅为2011年11月来最大。
相比三个月后，投资人愿意支付更多来对冲标普500指数今日的跌势。
上次CBOE波动性指数.VIX和三个月VIX指数期货价差转为负值是在10月中标普500指数大跌4.8%后不久，之后标普500指数展开2013年最后一波升势。
中国公布的制造业数据令人失望，对中国经济成长的担忧浮出水面，拖累标普500指数周四下跌0.9%。
土耳其里拉兑美元触及纪录低位，南非兰特兑美元跌至五年低点。
阿根廷政府周五表示，决定放松严格的外汇管制措施，上日阿根廷披索创下了12年来单日最深贬势。
全球最大的家用品生产商宝洁(PG.N)逆势上扬1.2%，报79.18美元，在道指成份股中领涨。该公司公布季度获利减少，但维持今年营收预估不变。
成交量高于本月均值。根据BATS GlobalMarkets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为88亿股，本月迄今日成交均值为66亿股。
纽约证交所涨跌股之比约1:6.5，Nasdaq市场的比率为约1:6。(完)
(编译/审校 母红/李军)
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