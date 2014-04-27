美股本周下滑 受亚马逊公布业绩后重挫拖累

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 亚马逊公布业绩后重挫，Visa和福特汽车也走软
* 微软业绩胜预期，股价小涨
* 投资人担心乌克兰暴力冲突后果
* 道指收低0.9%，标普500指数跌0.8%，Nasdaq指数大跌1.8%
路透纽约4月25日 -美国股市周五下跌，受累于非必需消费品类股的跌势，以及亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。
亚马逊(AMZN.O)重挫9.9%，报303.83美元，在标普500指数成份股中表现最差，其他经高涨板块也随之走软。社交网络股下滑，推特(TWTR.N)大跌7.1%，报41.61美元，Nasdaq生物科技股指数.NBI下挫2.4%，因投资人再度规避较高风险板块。Global X社交网络指数ETF(SOCL.O)急跌5.3%，为自2011年11月上市以来表现第二差的一天。
不过，尽管周五下滑，标普500指数本周仍几近收平，目前离历史高位仍只差2%。
亚马逊周四收盘后公布第一季营收增长超出预期，但随着该公司进军新业务领域，在技术、内容和新仓库方面的支出大幅增加
美国第二大汽车生产商福特汽车(F.N)大跌3.3%，报15.78美元，该公司公布的首季盈利不及预期，受到北美老款汽车的保修成本增加4亿美元影响。
两家股票打压标普非必需消费品类股指数.SPLRCD下挫1.7%，为今日表现最差的板块。
“投资人正利用任何升势获利了结，因他们认为股市将下探。”O’Neil Securities纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。
投资人继续关注乌克兰地缘政治紧张局势，这在周末前给市场带来一些不安情绪。白宫表示，美国总统奥巴马和欧洲四大盟友周五同意，如果俄罗斯没有遵守乌克兰和平协议，将一道让俄罗斯“付出代价”。
尽管近期在财报季，乌克兰局势受关注的程度退居次席，但投资人仍对紧张局势升级可能的后果感到不安。Visa Inc(V.N)周四晚表示，美国对俄罗斯制裁影响其信用卡交易量。Visa股价下挫5%，报198.93美元，令道指承压。
上涨个股中，微软(MSFT.O)公布的业绩胜预期，且投资人对微软新的业务重点-移动和云计算感到乐观。微软小涨0.1%，报39.91美元。
道琼工业指数.DJI收跌140.19点，或0.85%，报16,361.46点；标准普尔500指数.SPX收低15.21点，或0.81%，至1,863.40点；Nasdaq指数.IXIC收跌72.777点，或1.75%，至4,075.561点。
本周，道指下跌0.3%，标准普尔500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.5%。
汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长3.3%。大大低于年初预估的增长6.5%，但高于上周的预估值0.6%。
今日公布的经济数据显示，汤森路透/密歇根大学4月消费者信心指数升至九个月高位，但美国服务业扩张速度放缓。
成交清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有54.9亿股股票换手，远低于本月迄今日成交均值65.7亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1：2，Nasdaq市场为约1：5。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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