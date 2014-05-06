美股全面下跌 推特重挫

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* AIG公布获利下降后，股价下滑
* Office Depot宣布将关闭400家美国店铺，股价暴涨16%
* 道指跌0.8%，标准普尔500指数下滑0.9%，Nasdaq指数急跌1.4%
路透纽约5月6日 -美国股市周二全面下跌，收在日内低位，美国国际集团(AIG)获利令人失望，拉低金融股，推特下滑拖累科技股和网络股表现。
交易商关注乌克兰局势发展，支持俄罗斯和支持乌克兰统一的两派互相指责对方分裂国家，令乌克兰进一步逼近战争的边缘。
“短期因素是乌克兰危机。不知道哪一天早上我们醒来时，俄罗斯总统普京可能已经占领了乌克兰东部，”Harbor Advisory Corp首席投资长Jack De Gan说。
推特(TWTR.N)暴跌17.8%，报31.85美元，推特周一迎来六个月股票“禁售期”结束，禁售期导致约82%的已发行股票不能出售。
推特今日的成交量为上市以来最大，有超过1.34亿股易手，高于上市当日的近1.18亿股。10日成交均值为接近1,600万股。
标准普尔500指数较一个月前创下的纪录收盘高位仅低1.2%。尽管经济数据持续改善，包括周二稍早公布贸易逆差收窄，但标普500指数在纪录高位附近面临技术阻力。
“标普500指数正面临阻力，需要一些具说服力的因素才能推动指数升穿阻力位。在非常疲弱的第一季过后，美国经济将要经历一段过渡期，我们正等待这方面的进一步证据，”Harbor Advisory的De Gan说。
道琼工业指数.DJI收低129.53点，或0.78%，至16,401.02点；标准普尔500指数.SPX收跌16.94点，或0.9%，至1,867.72点；Nasdaq指数.IXIC收低57.30点，或1.38%，至4,080.76点。
美国国际集团(AIG)大跌4.1%，报50.54美元，上日AIG公布季度获利骤降27%。金融股下跌1.4%，是标准普尔500指数10种类股中跌幅最大的板块。
Office Depot IncODP.N上调全年经调整后营运利润预估，且表示未来两年将关闭至少400家美国店铺，推动股价暴涨15.8%，报4.83美元。
美国制药大厂默克(Merck & Co)(MRK.N)表示，将把消费保健业务卖给德国拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)，作价142亿美元。默克下挫2.6%，报57.11美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59亿股股票换手，低于过去五日均值约62亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股比超过2:1，Nasdaq市场则为逾18:5。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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