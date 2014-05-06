美股全面下跌 推特重挫

* AIG公布获利下降后，股价下滑

* Office Depot宣布将关闭400家美国店铺，股价暴涨16%

* 道指跌0.8%，标准普尔500指数下滑0.9%，Nasdaq指数急跌1.4%

路透纽约5月6日 -美国股市周二全面下跌，收在日内低位，美国国际集团(AIG)获利令人失望，拉低金融股，推特下滑拖累科技股和网络股表现。

交易商关注乌克兰局势发展，支持俄罗斯和支持乌克兰统一的两派互相指责对方分裂国家，令乌克兰进一步逼近战争的边缘。

“短期因素是乌克兰危机。不知道哪一天早上我们醒来时，俄罗斯总统普京可能已经占领了乌克兰东部，”Harbor Advisory Corp首席投资长Jack De Gan说。

推特(TWTR.N)暴跌17.8%，报31.85美元，推特周一迎来六个月股票“禁售期”结束，禁售期导致约82%的已发行股票不能出售。

推特今日的成交量为上市以来最大，有超过1.34亿股易手，高于上市当日的近1.18亿股。10日成交均值为接近1,600万股。

标准普尔500指数较一个月前创下的纪录收盘高位仅低1.2%。尽管经济数据持续改善，包括周二稍早公布贸易逆差收窄，但标普500指数在纪录高位附近面临技术阻力。

“标普500指数正面临阻力，需要一些具说服力的因素才能推动指数升穿阻力位。在非常疲弱的第一季过后，美国经济将要经历一段过渡期，我们正等待这方面的进一步证据，”Harbor Advisory的De Gan说。

道琼工业指数.DJI收低129.53点，或0.78%，至16,401.02点；标准普尔500指数.SPX收跌16.94点，或0.9%，至1,867.72点；Nasdaq指数.IXIC收低57.30点，或1.38%，至4,080.76点。

美国国际集团(AIG)大跌4.1%，报50.54美元，上日AIG公布季度获利骤降27%。金融股下跌1.4%，是标准普尔500指数10种类股中跌幅最大的板块。

Office Depot IncODP.N上调全年经调整后营运利润预估，且表示未来两年将关闭至少400家美国店铺，推动股价暴涨15.8%，报4.83美元。

美国制药大厂默克(Merck & Co)(MRK.N)表示，将把消费保健业务卖给德国拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)，作价142亿美元。默克下挫2.6%，报57.11美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59亿股股票换手，低于过去五日均值约62亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股比超过2:1，Nasdaq市场则为逾18:5。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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