美股收挫 零售股业绩不佳领跌

路透纽约5月20 - 美国股市周二普跌，主要指数午后触及日低，在Staples和TJX Cos公布令人失望的业绩后，零售股领跌。

标普500指数10大类股全面下滑，Nasdaq市场上市公司中有四分之三收低。

领跌的五家标普500指数成份股均为零售股，包括TJX Cos Inc (TJX.N)大跌7.6%，报53.95美元，此前该公司公布的季度营收低于预期。

办公用品零售商Staples Inc (SPLS.O)暴跌12.6%，报11.71美元，此前该公司公布首季盈利，并预计当前季度营收下滑。标普零售股指数.SPXRT跌1%。

其他大跌的零售股有Urban Outfitters (URBN.O)跌8.8%，报32.98美元，百思买(BBY.N)跌5.6%，报24.66美元，PetSmart PETM.O跌4.7%，报62.19美元。

但家得宝(HD.N)收高1.9%，报77.96美元，此前该公司首席财务长表示，5月销售“强劲”，扭转了首季业绩令人失望的低靡局面。

Dick's Sporting Goods (DKS.N)预计当前季度盈利远逊预期，并下调全年经调整后盈利和同店销售增长预估，因对高尔夫和狩猎产品需求疲弱。该股急挫18%，报43.60美元。

道琼工业指数.DJI收挫137.55点，或0.83%，至16,374.31点；标准普尔500指数.SPX收低12.25点，或0.65%，至1,872.83点.Nasdaq指数.IXIC跌28.924点，或0.7%，至4,096.891点。

自道指和标普500指数在5月13日创下纪录收盘高位后，股市已经回落超过1%，因投资人寻找证实美国经济成长加速的迹象，许多人士原本预期这些迹象在今年的这个时候会出现。

有55家Nasdaq市场上市企业连续第四日创下52周低点，有38家触及52周高位。纽约证交所上市公司有超过三分之二下滑。

“在美联储明天公布会议记录以及长周末前，今天有不错的卖出理由。交易商已经开始调整仓位，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值59.7亿股。

小盘股下滑，之前两日上涨。Russell 2000指数.TOY跌1.5%，远高于标普500指数0.7%的跌幅。

Russell 2000指数近期多次逼近修正区域。从近期高位下跌10%便进入修正区域。该指数较3月4日触及的高位回落了9.3%。

重型机械生产商卡特彼勒(CAT.N)跌3.6%，报101.56美元，对道指的拖累最大，此前该公司表示，截至4月的三个月零售统计下滑了13%。

美国最大汽车生产商通用汽车(GM.N)再在美国召回242万辆汽车，预计第二季将计入的相关支出翻倍至4亿美元，该股收跌3.4%，报33.07美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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