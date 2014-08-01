美股挫跌令亚股承压 但中国PMI数据强劲带来提振

路透悉尼8月1日 - 亚洲股市周五削减跌幅，因数据显示中国制造业意外强劲回升，帮助部分抵消了美股挫跌的影响。

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)从上月的51.0升至51.7，超出预估的51.4，创下27个月最高水平。

复苏范围广泛，13个分项指标中10个较前月出现改善。

调查进一步证明中国的激励举措正对经济产生效果。此前美国数据显示，美国经济增长反弹。

这不能完全抵消美股下跌的拖累，标准普尔500指数遭遇4月以来最大单日跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，沪综指.SSEC下跌0.3%。

日股日经指数.N225扳回盘初的部分跌幅，现仅下跌0.2%；东证股价指数.TOPX下滑0.4%。

相比道琼工业指数.DJI下跌1.88%，以及标准普尔下跌2%，亚洲股市的跌势很温和。

一些人士把股市下挫归咎于数据显示，美国劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，并令外界预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能比此前预计的更早升息。

但美国联邦基金利率<0#FF:>周五盘初震荡，之后微升，降低了提早加息的可能性。

美国两年期公债收益率US2YT=RR跌至54个基点，周三曾高见59个基点。

**美元上涨，原油下降**

芝加哥采购经理人指数6月意外锐降10点至52.6，提振公债。

这是2008年末以来最大降幅，市场因此开始讨论，周五稍晚公布的供应管理协会(ISM)制造业数据可能也弱于预期。

周五美国还将公布7月非农就业报告。分析师预计7月非农就业岗位增加23.3个，但失业率下降可能加剧投资者对利率走向的紧张态度。

所有关于美联储可能何时升息的传言在近几周都成为美元的利好。7月美元指数.DXY累计上涨2%，月度表现为一年半以来最佳。

美元兑日圆JPY=周五报102.86，此前触及四个月高点103.15。欧元兑美元EUR=报1.3388，仍距离本周稍早所及的九个月低点1.3366不远。

就算投资者真的担心美国通胀率，但也没有在金市中体现出来，金价XAU=跌至1,283.09美元，此前触及六周低位。

油价也在供应充足的迹象中下滑，这对于全球通胀和经济增长可能是好事。

美国原油Clc1跌至3月以来最低，报每桶97.66美元左右，而布兰特原油LCOc1跌0.21美元，报105.81美元。布兰特原油7月跌逾6%，为2013年4月以来最大单月跌幅。(完)

(编译 王兴亚/王丽鑫/李爽/石冠兰 审校 张涛/许娜)

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