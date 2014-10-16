美股暴跌 金融顾问和经纪人劝客户稍安毋躁

路透纽约10月15日 - 经历了一周的犹疑，美国股市在周三大跌，然而金融顾问和股票经纪人提醒客户保持耐心。

他们说，2008年的市场崩盘教会他们，在动荡时期要与客户保持密切联系，提醒他们不要采取极端行动。

“我们已经事先提醒客户，不要让短期波动吓破了胆，”Bedell Frazier Investment Counselling总裁Mike Frazier周三上午说。当时美国股市道琼工业指数跌了超过330点。

Frazier所在的公司为大约350个家庭管理4亿美元资产。他表示，只有为数不多的几个客户在周三打电话给他，部分原因在于他早已说服客户不要去追最近几个月里已经涨了20-30%的“动能股”。他表示，多数客户的投资资金中有20%为现金，并且债券头寸很大。

摩根士丹利驻纽约市的一位顾问周三也说了类似的话，称他的团队中三位经纪人只是比平时稍忙一点。

“我们打电话想告诉他们，我们还在这儿，并没有躲起来，但他们压根儿不回我们的电话，”这位经验丰富的顾问说。他服务的差不多都是一些以投资公债为主的老年客户。他的同事在股市中更活跃一些，有几位客户以周三早盘的价位买入股票，但无人卖出。

新泽西的独立金融顾问Michael Pomerantz这一天则要忙碌一些。

“道指跌破16,000点，冷不丁让人回想起2008年，人们开始忧虑，”他说。

他认为许多投资者对波动性回升反应过度。不过，他表示，过去一周他一直让客户退出股市转投短期债券和货币市场基金，客户股票与固定收益投资比例从60%和40%变为对半开。

对于仍持有股票的客户，Pomerantz确保他们持有的都是Clorox(CLX.N)、麦当劳(MCD.N)和百事(PEP.N)这样的美国大盘股。他表示，这类股票在市场动荡时仍有良好表现。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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