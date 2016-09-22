美股上涨且纳斯达克指数收于纪录高位 此前美联储维持利率不变

路透9月21日 - 美国股市周三收盘上涨，纳斯达克指数收于纪录高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，低利率环境暂时未发生变化帮助支撑牛市。

纳斯达克指数收于纪录高位。

美联储周三暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

周三稍早，全球市场对日本央行的政策决定作反应。日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。

交易商普遍预计美联储不会在周三加息，根据CME FedWatch的网站，交易商在美联储政策会议前预计联储加息的概率仅为18%。

“大家在美联储会议前有一些疑虑，担心美联储可能行动，现在就加息，疑虑消除了...投资人就放心将资金投入股票，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

“再加上今日稍早有关日本央行的消息，令股市造好，”Tuz表示。

道琼工业指数.DJI升163.74点，或0.90%，至18,293.70点；标准普尔500指数.SPX升23.36点，或1.09%，至2,163.12点；纳斯达克指数.IXIC上涨53.83点，或1.03%，至5,295.18点。

标准普尔500指数各板块全数上涨，油价上涨，带动能源股急升2.1%，令能源股成为表现最好的板块。

标普500指数在今年迄今升幅为5.8%。

联储在去年12月进行近10年来首次升息，之后一直将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%。

美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，从目前的情况来看，美国经济增长加速，需要升息以防经济过热，以及由此引发的高通胀。

根据FedWatch网站，在美联储发布声明后，交易商预计12月加息的可能性为63%，高于声明发布前的58%。

“听上去好像他们要投资人为12月加息热身，”Wedbush Equity Management首席投资长Stephen Massocca说。

联邦快递(FedEx)(FDX.N)公布季度获利，推高股价6.9%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为6.26:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.65:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，两只成份股触及新低；有86只纳斯达克指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)