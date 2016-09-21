美股收盘基本持平 关注美联储和日本央行会议结果

路透9月20日 - 美国股市周二收盘基本持平，医疗保健类股上涨抵销了能源股下跌带来的压力，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行将于明日发布倍受期待的货币政策会议结果。

尽管预期周三美联储不会升息，但投资者将仔细研读美联储政策声明，从中寻找会否在未来数月加息的线索。

路透调查显示，预计日本央行会进一步放松当前已然超宽松的货币政策。

“预计美联储明日会加息的人不多，但对于联储会否调整声明措辞，采取略偏鹰派的立场，市场意见分歧，”Greenwood Capital首席投资长Walter Todd说。

“日本央行则有自己的麻烦。鉴于围绕这两家央行会议的不确定很高，我认为人们只有耐心等待。”

道琼工业指数.DJI升9.78点，或0.05%，至18,129.96点；标准普尔500指数.SPX微升0.64点，或0.03%，至2,139.76点；纳斯达克指数.IXIC上涨6.33点，或0.12%，至5,241.35点。

根据CME的FedWatch工具，交易商预计美联储在周三会议上加息的机率为18%，但在12月会议上加息的机率上升至60%。

美国商务部周二公布，美国8月房屋开工跌幅大于预期。

“鉴于近期数据较为疲弱，目前来看，美联储采取任何行动都会令市场大跌眼镜，”North Star Investment Management投资长Eric Kuby说。

医疗保健类股.SPXHC上涨0.4%，是标普500指数表现最好的板块。

艾尔健(AGN.N)称，公司将以最多17亿美元买入Tobira Therapeutics TBRA.O。Tobira目前正在开发非酒精性脂肪肝的治疗方法。Tobira股价暴涨超过700%，艾尔健下挫2.7%。

Gilead Sciences (GILD.O)也在研发治疗非酒精性脂肪肝的药物，该股上升3.5%，对标普500指数和纳斯达克指数带来最大的提振。

富国银行(WFC.N)上涨1.2%，此前该行执行长在参议院金融委员会就账户造假一事作证。

能源股是表现最差的板块，下挫0.8%。艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)大跌1.5%，此前华尔街日报(WSJ)援引消息人士报导称，美国证券交易委员会(SEC)正就该公司在油价骤降后如何进行资产估值展开调查。

联邦快递(FedEx)在盘后交易中上涨逾1%，此前公布业绩。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58亿股成交，高于过去20日的日均成交量67亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.28:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比为1.10:1。

标普500指数成份股有三只触及52周新高，四只触及新低；有77只纳斯达克指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)