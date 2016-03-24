美国股市基本持平 结束了五周连涨

路透纽约3月24日 - 美国股市主要股指周四收盘基本持平，尾盘收复了失地。美股结束了五周连涨，因美元走强重压了商品相关类股。

“我认为，美股连续攀升后，人们稍作喘息和落袋为安是很自然的做法，”BFRC Services总裁Jeff Buetow说。

道琼工业指数.DJI收涨13.14点，或0.08%，报17,515.73点；标准普尔500指数.SPX下跌0.77点，或0.04%，报2,035.94点；Nasdaq指数.IXIC上涨4.64点，或0.1%，报4,773.51点。

美股本周开始下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的言论提振对美联储未来数月升息次数将多于投资者预期的前景。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德强调了今年至少加息两次的可能性，和其他美联储官员的讲法一致。

美国加息次数更多的可能性推动美元连涨第五日，创下4月来最强的涨势。原油和材料板块因此受创。

上周美国原油库存继续创下纪录高位，也进一步向油价施压。

“美股仍在某程度上从油市和美元走势中寻找线索，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson说。

布鲁塞尔周二遭到炸弹袭击，令投资者本周更加坐立不安。

金融股.SPSY跌幅居首，挫跌0.65%。瑞银给予富国银行评级为“卖出”，指该行营收预估蒙上阴霾和面临信贷风险。富国银行、摩根大通和花旗集团是向标普500指数施压最大的成份股。

标普指数10大类股中有六种收升，电信服务板块领涨，上涨1%。

雅虎(YHOO.O)升0.2%，维权投资人对冲基金Starboard Value LP周四寻求撤换雅虎公司董事会的所有成员。

三大股指脱离今年低位，主要归因于美国经济改善的迹象和近期油价强劲反弹。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,532家和1,460家，比例为1.05:1；Nasdaq市场上涨和下跌股比例为1.17:1。

在本周最后一个交易日，交投疏落。本周因假期，交易日减少。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量80亿股。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，1只成份股触及新低；有20只Nasdaq指数成份股触及52周新高，54只触及新低。(完)