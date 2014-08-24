美股展望：标普500指数屡创新高 有望升至2000点大关

图中为纽交所内工作中的交易员，摄于2014年8月22日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月22日 - 美国股市近来势如破竹，标准普尔500指数屡创新高，周四再缔新猷，投资人预期该指数的动能很快会将其推上2,000点的里程碑。

标准普尔500指数目前距离2,000点大关还有约10点，或0.4%，根据最近的路透调查，分析师预期年底前将攀抵该水准。若较预期为早地触及该水准，则证实了股市普遍比债市更加受到青睐，即使进一步的上档空间有限，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)10月仍会循序结束其买债刺激计划。

该关卡在心理上的意义要大过于基本面，且可能促使市场人士考虑是否持仓过多。

这除了表明股价充分反映估值且不断上涨外，“2,000点(水准)没有基本面的意义，”Ameriprise Financial驻波士顿首席市场策略师David Joy表示。“随着美联储缩减政策，我们应会看到股市出现一些疲软，但我仍宁可持有股票而非债券，因长期而言，股市将持续走扬。”

标准普尔500指数今年以来已上涨7.8%，表现优于海外股指，且对于利空因素处之泰然，像是第一季受气候所打压的经济表现，以及海外政局动荡不安等。防御性和景气循环类股不时地带领指数上攻，但交易员预期将由目前的领涨股--科技和医疗类股，推动指数升逾2,000点。

“现在不是获利了结的时候，”BNY Mellon财富管理驻波士顿投资策略主管Jeff Mortimer表示。“在这类股市，股价动能往往具有粘性。”

今年迄今标普各类股均呈现上涨，科技类股.SPLRCT和医疗类股.SPXHC均上涨约13%，先前领涨的公用事业类股则为上扬11%。

尽管该指数刷新纪录水准，且自2012年以来未曾持续性地拉回，投资人仍有买进的理由，根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，上周美国股票型基金有99亿美元的资金流入。

富国银行(Wells Fargo)监测的27个产业团体中只有两个是较12个月前下滑，这样的情况使得该期间的年涨幅有90%，标普500的平均涨幅则为12.7%。

根据最新的AAII信心调查，对近期市场走向的乐观看法触及九个月高位，有46.1%的受访者预期未来六个月股市将会上涨。

“市场有很不错的基调，我们仍认为涨势可期，”Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。

他并称，除非标普的预估市盈率为17，及当前市盈率为20，否则不需要担心估值问题。目前这两者分别为15.7和17.4。(完)

(编译 戴素萍 审校 李春喜)

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