美股展望：股市能否持续居高？关键在企业财报

2016年7月14日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月15日 - 美国股市在时隔一年多终于再创新高之后，下周将再度遭受考验，届时将有大量企业财报出炉，可助投资者评估英国公投退欧的影响。

投资者正期待见到下半年获利反弹的迹象；但鉴于全球经济疲软的疑虑，加上6月23日英退公投以来美元再度走强，美国的企业听似已较为谨慎。

市场多头大军一直寄望强劲的企业获利可激励股市今年进一步挺进，或至少维持住迄今为止的涨幅。近期的涨势已使标准普尔500指数.SPX超越2015年5月所创的纪录前高，今年以来该股指累计上扬5.8%。

“大家唯恐会错失这波表现的机会，因此正在追涨。除了企业财报，还有什么能给市场提供助力呢？”Janlyn Capital LLC总经理Andre Bakhos称。

股市涨势部分是受到防御类股涨势的带动，这显示一些投资者态度仍旧审慎，选择有派息的个股。电信类股.SPLRCL和公用事业类股.SPLRCU今年以来约涨了20%。

几家大型工业和出口企业下周将公布财报，其中包括IBM(IBM.N)、斯伦贝谢(SLB.N)、江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)，以及一些据汤森路透数据显示欧洲业务比重较其它公司更大的企业。

如果部分大型跨国企业维持、或甚至调高获利预估，可使多头更能振振有词地宣称当前高股价于理有据。

然而鉴于英国退欧公投的影响，百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)、达美航空(DAL.N)、CSX Corp(CSX.O)等企业已开始设法让投资者不要预期过高。

达美航空及百胜集团提到汇率会带来负面影响；CSX的执行长则表达出对美元走强效应的担忧。

“强势美元是已导致工业生产下降的重要因素。”CSX执行长Michael Ward对路透表示。“我担心美元兑其他货币会愈来愈强。”

MSC Industrial Direct Co(MSM.N)执行长Erik Gershwind说，考虑到美元走升及欧洲需求有可能放缓，围绕英国退欧影响的不确定性可能给美国制造业出口带来更多阻力。

Hugh Johnson Advisors LLC投资长Hugh Johnson指出，他对企业第三、四季获利能否反弹看法并不乐观。

对第三季企业获利的预估正在下降，若调降相当多的话，美国企业恐怕就要延续去年第三季开始的获利衰退。

汤森路透数据显示，2016年第二季企业获利料较上年同期减少4.7%；第三季或可录得1.5%的小幅增长。但第三季获利预估已经低于分析师在英退公投前所预测的增长2.4%。

下周将公布业绩的还包括美国通用电气(奇异，GE)(GE.N)、eBay (EBAY.O)、雅虎(YHOO.O)、英特尔(INTC.O)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)等，标准普尔500企业预计有91家将公布财报。

2016年全球资产表现：reut.rs/1WAiOSC

2016年汇率表现：link.reuters.com/tak27s

2016年大宗商品表现：link.reuters.com/reb25t

(完)