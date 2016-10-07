英国退欧及加息等疑虑促使投资者从美国股票基金撤资

路透纽约10月6日 - 路透旗下基金分析公司理柏周四发布的数据显示，投资者最近一周从美国股票基金撤资91亿美元，因对于英国退欧、德意志银行的情况以及美国下次加息时点的疑虑与日俱增。

根据理柏，通胀保值债券基金录得资金流入2.09亿美元，为7月以来最大的资金流入规模，因部分投资者似乎准备迎接随着利率上升可能出现的物价上涨周期。

数据显示，10月5日止当周，应税债券基金整体上录得的资金流入为29亿美元。更具投机性的高收益债券基金录得资金流入19亿美元。

数据还显示，金融类基金当周录得资金流入2.68亿美元，之前四周遭遇资金流出。

根据理柏，投资者从房地产基金撤资4.71亿美元，为2月以来最大单周撤资规模。

理柏还称，货币市场基金当周资金流出285亿美元，为7月以来的最大流出规模。(完)