英国退欧及加息等疑虑促使投资者从美国股票基金撤资

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约10月6日 - 路透旗下基金分析公司理柏周四发布的数据显示，投资者最近一周从美国股票基金撤资91亿美元，因对于英国退欧、德意志银行的情况以及美国下次加息时点的疑虑与日俱增。
根据理柏，通胀保值债券基金录得资金流入2.09亿美元，为7月以来最大的资金流入规模，因部分投资者似乎准备迎接随着利率上升可能出现的物价上涨周期。
数据显示，10月5日止当周，应税债券基金整体上录得的资金流入为29亿美元。更具投机性的高收益债券基金录得资金流入19亿美元。
数据还显示，金融类基金当周录得资金流入2.68亿美元，之前四周遭遇资金流出。
根据理柏，投资者从房地产基金撤资4.71亿美元，为2月以来最大单周撤资规模。
理柏还称，货币市场基金当周资金流出285亿美元，为7月以来的最大流出规模。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。