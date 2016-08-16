美股连创新高 知名投资大佬却看空美股

路透纽约8月15日 - 数位对冲基金大佬第二季不看好美股后市，转去投资黄金和部署其他看空押注，万万没想到当前季度美股却涨得这么好。

尽管近期标普500指数在经济增长保持疲软，企业获利止步不前的情况下连创纪录新高，但据监管文件显示，第二季削减股市多仓的亿万富翁对冲基金投资者和基金经理中，索罗斯(George Soros)、冈德拉克(Jeffrey Gundlach)、伊坎(Carl Icahn)和泰珀(David Tepper)等人赫然在列。

美国股市三大主要股指周一全部收于纪录高位，延续过去几周连连打破纪录的升势。标普500指数目前的历史市盈率(P/E)为20倍，位于历史区间的高端。

在DoubleLine Capital管理着逾1,000亿美元资金的冈德拉克上个月对路透表示，“艺术家克里斯托弗-沃尔不是有幅字画吗，上面写着‘卖掉房子、卖掉车子、卖掉孩子’，这正是我现在的感觉--卖掉一切，没有什么好东西了。”

冈德拉克一直在有选择地做空股票，并高配黄金和金矿股。

现货金2016年第二季上涨了约7%至每盎司1,358.20美元，创两年高位，延续第一季16%的涨势，第一季创出近三十年最强的季度表现，因美国升息预期消退。

在“亿万富翁空头”俱乐部中，因1992年做空英镑一举成名发家的索罗斯对股票的看空程度尤高，他减持了亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)、PayPal(PYPL.O)、Lions Gate Entertainment Corp LGF.N的股票，甚至抛光了手中所有的苹果(AAPL.O)股票。

索罗斯还将做空股市的筹码增加了几乎一倍，据他的基金公司提交的最新13-F文件显示，第二季末索罗斯公司持有400万股追踪标普500指数的上市交易基金(ETF)的看跌期权。而3月31日时为210万股的看跌期权。

对冲基金公司的多仓投资组合披露受到业界的密切关注，因为它能让人一窥规模约3万亿美元的对冲基金行业的投资押注情况，也是个不错的投资理念来源。

但在业内还有许多公司在想方设法让投资者满意开心，心甘情愿交手续费的情况下，那些已布下的空仓有可能会损及对冲基金公司。

据研究机构HFR，在截至7月的一年间，对冲基金公司业绩平均上升了2.9%，比同期标普500指数6.3%的涨幅少了近4个百分点。

据熟悉其仓位情况的消息人士周一透露，泰珀(David Tepper)对股市持谨慎看法。他在上个季度没有行使允许他买入标普500指数和PowerShares QQQ Trust股票的看涨期权。

另据伊坎公司管理层本月早前在电话会议上透露，伊坎第二季持有的净空仓为149%，持平于第一季。

基金研究机构S&P Capital IQ主管Todd Rosenbluth说，之所以有人转投防御类股，是因为公共事业、电信、必需消费类股的表现继续优于风险更高的那些板块。(完)