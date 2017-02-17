美国股票基金再度吸金 表明特朗普行情重现

路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。

数据显示，截至2月15日止当周，美国股票基金吸引了近115亿美元资金，其中89亿美元流入了投资于美国国内的基金。

“过去一周特朗普针对中国和日本贸易问题的批评有所减弱，”理柏研究服务主管Tom Roseen称，“人们有几分释然，或许特朗普不会那么激进。”

股票基金人气高涨之际，MSCI明晟全球市场指数周四也触及纪录高位。相形之下，去年基金投资者曾无视股市涨势之强劲，从美国股票基金中撤走了715亿美元，根据美国投资公司协会(ICI)的数据，当时MSCI明晟全球市场指数的回报率为7.7%。

金融股基金重现选后热络的交投人气，最近一周吸引19亿美元资金流入，规模为11月来最大。若特朗普与共和党兑现调降企业税与放宽银行业监管规定的承诺，银行股料将受益。共和党在参众两院均占据多数席次。

过去几周持续的趋势演变显示，海外股市继续吸纳资金，连续第二周流入25亿美元。

新兴股市基金也连续第七周流入，吸引15亿美元资金，规模为去年8月来最大。

数据显示，应税债券基金也有49亿美元流入，为连续第七周流入。

最近一周美国企业投资级债券基金也吸引31亿美元流入，为连续第九周流入；高收益垃圾级债券基金则为连续第三周流入。(完)