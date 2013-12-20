美国股票基金最新一周资金净流出规模为逾两年最大--理柏

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透纽约12月19日 -汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布数据显示，美国投资者最近一周从股市撤资133亿美元，为2011年9月最大资金流出规模。
股票共同基金和上市交易基金资金流出导致12月18日止当周资金净流出。股票共同基金受创尤重，资金流出85亿美元，为2011年8月以来最大流出规模。
同期低风险货币市场基金资金流出313亿美元，亦为10月以来最大流出规模。
应税债券基金也有42亿美元的资金流出，为6月以来最大流出规模。高收益债券基金资金流出约8.76亿美元，为六周最大流出规模。
商品和贵金属基金则流出9.33亿美元，为7月以来最大资金流出。(完)
(编译 李爽 审校 石冠兰)
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