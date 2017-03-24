美国股票型基金最近一周削减对“特朗普行情”的押注--理柏

路透纽约3月23日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者在最近一周削减对“特朗普行情”的押注，投资银行业的基金出现逾一年以来的最大规模赎回，投资者同时将资金投向债券。

理柏称，截至3月22日当周，美国应税债券基金吸引83亿美元资金流入，为八个月以来最大流入规模；投资者从金融股基金赎回13亿美元，创这类基金自2015年7月以来的单周最大净流出规模。

上述结果均是特朗普11月胜选以来盛行交易的逆转，投资者目前质疑美国新政府能否很快实施财政和监管改革。股价上涨和债券收益率上升的“特朗普行情”需要这些改革的支持。

美国总统特朗普周四未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致，因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票，而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。

“由于投资者越来越怀疑特朗普推进其政策议题的能力，这已开始对之前从‘特朗普行情’中获益的美国部分行业产生负面影响，”贝莱德(Blackrock)的全球首席投资策略师Richard Turnill说。

总体而言，股票型基金录得10亿美元净流出，为1月以来首次出现单周流出。尽管如此，投资国外的股票型基金吸引到38亿美元，为2015年12月以来最大流入规模。

理柏数据显示，投资新兴市场的股票型基金当周吸引22亿美元资金，为2016年8月以来最大单周流入规模；投资欧洲的股票型基金吸引6.36亿美元，为2015年12月以来最大单周流入规模；投资日本的股票型基金赎回5.93亿美元，为去年7月以来最大单周流出规模。

Turnill称，考虑到美国股市的不确定性，以及相对较高的股价，一些外国股市的吸引力已经增大。

理柏称，高收益债券基金在三周录得资金流出后终于止血，最近一周吸引7.36亿美元资金流入。(完)