《分析》面对冲击无动于衷：美国股市对最近的全球威胁视而不见

路透纽约5月15日 - 全球性冲击再现。美股投资者再次无动于衷。

对于最新这波对全球安全的明显威胁，股市投资者似乎大多置之不理：即一场全球性的网络袭击；这场袭击自周五开始爆发，到周一已有逾100国电脑中招。而朝鲜声称已成功试射中长程导弹，且将“随时随地”继续进行类似发射，则更增添全球紧张气息。

然而，美国主要股指周一上涨，指标标准普尔500指数.SPX触及纪录高位，即使很多投资者对极度乐观情绪和高昂估值感到担忧，股市仍然持续劲扬。

“实话说我真的如坐针毡，因为这种稳定和自满所面临的诸多威胁，尚未反映到市场当中，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny称。

“问题就在于到底哪根稻草会最终压垮骆驼，然后就会冒出各种各样的理由，证明市场早就该下跌，”Kenny称。

尽管以往的网络袭击对市场的冲击可能有限，但在民众愈发仰赖科技储存机密数据的时代，这次“想哭(WannaCry)”网路攻击被视之为“史无前例的”全球性袭击。在此之前，美国和法国大选都爆发了黑客袭击事件。

“我本以为这波网络袭击会引发一些焦虑不安的情绪，再加上周末的朝鲜事件，我不理解市场为何会如此表现，”O’Neil Securities部门主管Ken Polcari称。

美股周一持续走扬，自去年11月总统大选以来便呈现稳步上升趋势。受助于油价上涨，标普500指数.SPX周一收涨0.48%，创下纪录新高。而在勒索病毒攻击的主要灾区欧洲，投资者也不甚担心。欧股纷纷收高，英国富时100指数.FTSE小涨收在纪录高位。

实际上，病毒攻击的主要影响似乎是大家一窝蜂买进网络安全股，Purefunds ISE Cyber Security ETF (HACK.P)上涨3.2%；在美国挂牌的FireEye Inc (FEYE.O)劲升7.5%，赛门铁克(Symantec) (SYMC.O)大涨3.2%。

市场观察人士表示，网络威胁对市场影响通常有限，这一点无可否认。纽约的国际经纪商Convergex首席市场策略师Nicholas Colas表示，如果要让市场产生疑虑，那么攻击的目标必须进一步缩小，例如对银行或苹果(AAPL.O)这类受到消费者依赖的企业发动攻击。

“如果想引起美国投资者的注意，就必须瘫痪各大银行的ATM系统，”Colas表示。

市场向上推升的能力，凸显出投资者对股市未来走向过度自满与乐观的疑虑。

自特朗普当选美国总统以来，标普500指数涨幅已逾12%，受特朗普减税提案与增加基建支出计划将有利经济成长的预期心理提振。而特朗普计划遭遇的威胁尽管让投资者不安，但并未导致股市出现重大回档。

芝加哥期权交易所波动率指数上周收在9.77，为1993年12月来最低收盘水平。该指数周一下滑0.11点至10.29。

“我认为市场过度自满已持续一段时日，”康乃狄格州格林威治市JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，“放空波动性的人非常多，这表示目前投资者没什么好担心的。”(完)