政府停摆或将让美国股市动荡加剧

路透纽约10月4日 - 美国股市下周可能动荡加剧，因华府解决预算争端的努力拖延不前，令投资者开始担忧提高美国债务上限这一更为关键的问题。

预算僵局已经导致美国政府在过去四天部分关闭，持续时间已经超过许多投资者的预期。

虽然股市周五收高，但标准普尔500指数录得周度跌幅，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX从9月20日的13.12升至16.89。该指数仍处于相对较低水准，但期权市场交易暗示投资者开始防备波动性加剧。

投资者面临的更大问题在于，解决预算纷争的努力有可能与提高举债上限的问题互相纠缠。若不能提高16.7万亿(兆)美元的债务上限，美国有可能会发生债务违约。

“这不大可能发生，但确实存在极小的可能性。这是一大担忧，因为这是市场还未消化反映的事件，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，“并且这不仅仅是国内事件，这是全球事件。”

财政部已经表示，美国最晚在10月17日耗尽举债能力。根据报导，美国众议院议长贝纳(John Boehner)告诉共和党同僚，他将努力避免美国债务违约。该消息周五对股市构成提振。不过，没有确凿证据表明僵局接近解决。

这种困境中断了美股升势。美股在9月18日创下纪录收盘高位，当时美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定不缩减刺激计划。此后至今标普500指数已跌去2%。

自政府停摆之日起，公用事业类股在标普500指数各板块中跌幅最大。不过，根据Bespoke Investment Group，地产、消费者和专业服务、资本财板块同样遭到冲击。

地产类股下跌0.8%；一旦发生违约，地产行业所依赖的利率或将上升。公用事业类股跌0.7%。房屋建筑商DR Horton (DHI.N)股价目前较周一收盘价挫跌4.6%。

国防承包商洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)下跌4%。国防类股易受冲击，因为这类公司的收入依赖政府合同。

标普指数自美联储9月决议以来的跌势，一部分也是因为市场担心经济要比许多投资者原本预期的更为疲弱，因美联储已调降了2013年及2014年经济成长预估。

令人担忧的问题之一是，美国政府关闭或将威胁脆弱的经济复苏，有些分析师甚至认为，停摆可能让美国经济重新陷入衰退。

Calvert投资管理公司的首席股票投资官Natalie Trunow称，“鉴于政府停摆以及围绕于此的各种不确定性，我们相当肯定这将对经济成长造成额外负面影响，”特别是对消费者支出。

她表示，市场短期内可能进一步下跌。“我们年内迄今的回报状况不错，因此投资者很容易锁定部分获利，退场观望局势发展。”标普500指数自2012年底以来累计上涨18.5%。

更糟糕的是，政府停摆意味着重要经济数据延迟公布，例如每月的就业报告。9月就业报告原定于周五公布。

这样一来，投资者只能在没有关键数据指引的情况下做出决定，更加难于判断美联储货币政策的走向。

下周，除美联储上次会议记录外，仍有独立机构提供的数据，如汤森路透/密西根大学消费者信心调查。

此外，标普500指数成分股第三季财报的第一批将于下周出炉，包括摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)。

根据汤森路透数据，对第三季业绩的预测近几周大幅下调--目前估计的增长幅度仅为4.5%，但金融类股料将引领获利增长，增幅为9.5%。

美国铝业(AA.N)也将在下周公布财报。

虽然相对于过去纪录以及与2011年债务上限之争时的水准，波动率指数(VIX)目前依然算低，但嘉信理财的主动交易及衍生品部门经理Randy Frederick认为，该指数似乎将会从当前水准上升。

“我认为上档最高将接近30，”他说。波动率指数在2011年夏季最高达到48。

技术面而言，投资人将标普指数有效跌破50日移动均线视为进一步走疲的信号。该指数周四收于这道均线下方，但周五反弹至略上方。50日移动均值周五在1,679点左右。

Frederick称，若跌破该水准，“1,630点将是下一道重大关卡”。(完)

(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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