美股反弹收高 受零售销售数据激励

* 成交量略降低

* 谷歌和Tesla上涨

* 摩根大通在公布财报后小升；富国银行下滑

路透纽约1月14日 -美国股市周二上涨，扳回上日的多数跌幅，因此前公布的强劲的12月零售销售数据缓解了人们对经济放缓的担忧。

谷歌(GOOG.O)涨2.4%至1,149.40美元,推高了纳指，因该公司上日宣布以32亿美元买下自动温度控制器暨感烟报警器(烟雾警报器)厂商Nest Labs，将大有可为的产品线及iPod“教父”带领的设计团队收入麾下。

美国商务部周二公布，美国12月零售销售较前月增加0.2%，预估为增加0.1%；12月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7%，预估为增加0.4%。

此前美国上周五公布的就业报告，远逊于预期。

“12月零售销售数据平复了人们的担忧，”Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn说道。

“数据表明经济还是会大步向前，尽管上周五公布的就业数据有些震荡。”

道琼工业指数.DJI涨115.92点或0.71%，报16,373.86，标准普尔500指数.SPX升19.68点或1.08%，报1,838.88。Nasdaq综合股价指数.IXIC涨69.712点或1.69%，报4,183.016。

周二的上涨是紧随此前标准普尔500指数创下两个月最大跌幅；市场人士称，继2013年美股持续上涨后，2014年恐怕会是更加起伏不定的一年。

J.P. Morgan Funds全球市场策略师Andres Garcia-Amaya说道，就目前来看，今年将会更加震荡。

芝加哥期权交易所 (CBOE)波动指数.VIX下滑7.5%，至12.28，周一曾涨9.4%。

英特尔(INTC.O)股价跳涨4%至26.51美元，此前JP摩根上调该股评级至"加码"，原为"中性"。

电动汽车生产商Tesla (TSLA.O)称，公司第四季ModelS轿车的交付量超过预期，带动其股价大涨15.7%至161.27美元。

摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)公布了超过预期的财报，当日两银行股价涨幅不足1%。

据汤森路透数据，标普500指数成分企业中只有5%公布了财报，其中有53.8%超过预期，低于63%的历史平均水准。约有62%的企业营收超过预期，高于55%的长期平均水准。

美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)本周稍晚将公布业绩。通用电气(GE.N)和英特尔财报也将出炉。

CharterCommunications(CHTR.O)周一正式出价，提出以每股132.50美元收购较大对手时代华纳有线(TimeWarner Cable，TWC)TWC.N。

时代华纳有线股价涨2.7%报136美元，Charter股价升2.3%至137.34美元。

据BATS GlobalMarkets数据，美国各大证交所成交量与今年迄今日均成交65亿股的规模相当。周一有约72.2亿股成交。

纽约证交所上涨股与下跌股家数之比为12：5，Nasdaq市场则为3：1。(完)

(翻译 孙茉莉/李爽；审校 张荻/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。