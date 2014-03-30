美股收高 生物科技股下跌令股市缩减涨幅

* 生物科技股尾盘下挫

* 动能股仍是市场焦点所在，Netflix股价滑落

* Nasdaq指数本周跌幅是2012年10月12日当周来最大

* 道指升0.4%，标普500指数涨0.5%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约3月28日 - 美国股市周五收升，但脱离日内高位，因生物科技股尾盘被抛售拖低整体市场。

Nasdaq指数本周下挫约3%，为2012年10月来最大周度跌幅。

中国总理李克强讲话暗示中国政府准备采取举措支撑放缓的经济后，三大股指在上午大部份时间和下午交易初段大幅攀升。

但Nasdaq生物科技股.NBI下挫2.8%，拉低主要股指至日内低位。本周，生物科技股大跌7%。本月迄今急跌约13%，3月只剩下一个交易日。

Gilead Science(GILD.O)股价挫跌4.1%，收报68.55美元，BiogenIdec(BIIB.O)下挫5%，报294.12美元，两只股票是跌幅最大的标普500指数成份股之一。

“生物科技股下跌是因季度末降至，资本重新配置所致。似乎生物科技股和动能股一样目前不是那么受到青睐，”TDAmeritrade首席策略师JJ Kinahan说。

道琼工业指数.DJI收高58.83点，或0.36%，至16,323.06点；标准普尔500指数.SPX收升8.58点，或0.46%，至1,857.62点；Nasdaq指数.IXIC上涨4.526点，或0.11%，至4,155.759点。

本周，道指小升0.1%，但标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数大跌2.8%。

本周的下跌股主要集中在Nasdaq市场，因投资人对部份市场表现最好的个股获利了结，多数是网络股和生物技术股。一些分析师表示，“动能”股被抛售的势头还未完结，但这可能惠及一些价值导向型个股。资金流向这些股票扶助限制本周道指的跌幅。

备受关注的动能股之一Netflix Inc(NFLX.O)延续下行趋势，急跌1.5%，报358.87美元。该股在过去18日中有16日下跌，期间市值蒸发了大约五分之一。

红帽(RHT.N)周四稍晚公布的第四季获利优于预期，但公司给出的全年获利预估低于预期。红帽大跌6.9%，报52.23美元。

美国商务部公布，美国2月个人所得和个人支出较前月也增长0.3%。进一步反映年初经济数据疲弱是因为天气恶劣而非基本面转差。

一份报告显示，3月美国消费者信心下降，因消费者对整体经济前景变得不那么乐观。汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为80.0(路透调查预估为80.5)，为11月以来最低，3月初值为79.9。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69亿股。

纽约证交所上涨和下跌股之比为2.5:1，Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,320股和1,282股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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