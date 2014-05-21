美股收高 道指录得一个月最大单日升幅

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月21日 - 美国股市周三上扬，从昨日跌势中反弹，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。
道琼工业指数收高近1%，录得4月中来最大单日升幅。高盛(GS.N)升1.9%，报159.35美元，是涨幅最大的道指成份股。
会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。
“会议记录符合投资人的想法，即经济成长出现反弹，但还没到太强的程度，”Banyan Partners LLC首席市场策略师Robert Pavlik表示。
道琼工业指数.DJI收高158.75点，或0.97%，至16,533.06点；标准普尔500指数.SPX收高15.20点，或0.81%，至1,888.03点.Nasdaq指数.IXIC升34.646点，或0.85%，至4,131.538点。
今日上涨后，标普500指数在过去四个交易日中有三日收高，但较5月13日所创的盘中纪录高位仍低约1%。
市场再度聚焦零售股，珠宝零售商Tiffany & Co(TIF.N)劲升9.1%，报96.30美元，在标普500指数成份股中领跑，此前该公司上调了全年盈利预估。标普零售股指数.SPXRT升1.2%。
Target Corp (TGT.N)公布季度获利下滑，但显示在重建客户信心上取得进展，该股收高1%，报57.20美元。
尽管首季财报季较预期强劲，但美银美林对今年余下时间和明年的企业业绩前景看法谨慎。
美银美林预计标普500指数成份股企业今明两年的盈利增幅均为8%，低于分析师的预估。根据汤森路透数据，分析师预计今年增幅为9.1%，明年为11.4%。
根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业中已经有约96%的企业公布了业绩，季度盈利增幅为5.5%，营收增长2.8%。尽管较往年有更多企业的盈利超过了预期，但营收超过预期的企业则减少了。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值60亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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