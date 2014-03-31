美股受叶伦讲话带动收高 标普500指数连升五季

* 标普500指数首季上涨，连升五季

* 市场普涨，材料股和科技股领跑

* 叶伦表示美联储需要维持宽松政策一段时间

* 道指升0.8%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数升1%

路透纽约3月31日 -美国股市周一上升，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话缓解了对美联储将早于预期升息的忧虑。标普500指数在3月和今年首季都上涨。

标普500指数和Nasdaq指数都是连升第五季，但也都是自2012年第四季来升幅最小的一季。道指和标普500指数连升第二个月。

市场出现普涨，标普500指数10大类股中有九类收高。纽约证交所和Nasdaq市场上涨股都约为73%。

标普材料股指数.SPSMCM跳升2.1%领跑，标普公用事业类股.SPSMCU升1.3%。

同材料股一样，同经济成长步幅关系密切的科技股和金融股今日也表现出众。美光(MU.O)攀升8%，报23.66美元，为标普500指数百分比涨幅最大的成份股。甲骨文(ORCL.N)升3.4%，报40.91美元。

叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。

这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。

本月稍早，叶伦表示美联储结束量化宽松政策和首次升息之间可能有六个月，这比许多投资人原本预期的要早，令市场担忧。

“叶伦今日讲话缓解了市场困惑，提供了更清晰的政策思路。当投资者不再担心美联储收紧政策，市场的紧张情绪就能缓解，”J.P.Morgan Asset Management全球市场策略师Joseph Tanious表示。

季末的“粉饰账面”行动也提振了股市，基金经理人调整仓位，以改善投资组合的账面表现。

生物科技股仍受关注，近期投资人对大涨板块大规模锁定获利令该类股走势反复。Nasdaq生物科技股指数.NBI跳升3%，上周大跌7%，为连跌第五周。

交投较为活跃的个股中，Vertex Pharmaceuticals(VRTX.O)升4.3%，报70.72美元，BiogenIdec(BIIB.O)大涨4%，报305.87美元。

道琼工业指数.DJI收高134.60点，或0.82%，至16,457.66点；标准普尔500指数.SPX收升14.72点，或0.79%，至1,872.34点；Nasdaq指数.IXIC上涨43.24点，或1.04%，至4,198.99点。

在3月，道指上涨0.8%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数下跌2.5%。

本季，道指下跌0.7%，标普500指数攀升1.3%，而Nasdaq指数上涨0.5%。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月美国中西部企业活动降至去年8月以来低点，降幅超出预期，重启近期扩张放缓的颓势。供应管理协会报告，3月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至55.9，2月为59.8。接受路透调查的分析师的预估中值为59.0。

物流公司UTi Worldwide IncUTIW.O公布季度亏损大于预期，因空运需求疲弱，客户选择较便宜的运输方式。该股挫跌6%，报10.59美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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