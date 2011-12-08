* 欧洲央行总裁德拉吉料成长面临'重大'下档风险

* 德国拒绝接受部分峰会草案举措

* 道指收跌1.6%,标普500指数劲挫2.1%,Nasdaq指数大跌2%

路透纽约12月8日电---美国股市周四收跌,此前欧洲央行为决策者正准备一大规模欧债危机解决方案的冀望泼冷水,且德国拒绝接受增强欧元区援助基金火力的部份建议.

美国股市本周一直惴惴不安地等待欧盟峰会就解决不断扩散的欧债危机达成协议,并为欧洲央行采取进一步举措压低公债收益率铺路.

但欧洲今日稍早和稍晚来的行动均令人失望.

开盘前,欧洲央行总裁德拉吉在打压了市场对欧央行将周五欧盟峰会後大规模增加购买政府公债的预期.

收盘前不就,德国拒绝接受包括授予ESM银行执照,EFSF和ESM同时运作和发行欧元区共同债券等欧盟峰会草案条款.消息公布後,美国股市和欧元均大幅走低.

"看似反对意见来自德国.这给未来几天造成了更大的困扰,"Rockwell Global Capital驻纽约的首席市场经济学家Peter Cardillo表示.

德国消息公布後,在2040-2045GMT,有逾44,500口S&P E-Mini期货合约易手.这是今日成交最活跃的五分钟,而成交量通常在收盘前的最後五分钟最高.

标普金融分项指数.GSPF跌幅最大,重挫3.7%.之前,欧洲股市大跌,因消息人士告诉路透,欧盟银行业管理局(EBA)预计,欧洲的银行有1,147亿欧元的资金缺口.

摩根士丹利(MS.N)股价重挫8.4%,报15.88美元,该股因其对欧债危机的敞口而成为避险意愿的风向标.

欧洲情势的最新发展盖过了欧洲央行降息至1%的纪录低位,并增加提供给银行的流动性的影响.

道琼工业指数.DJI收跌198.67点,或1.63%,至11,997.70点;标准普尔500指数.SPX重挫26.66点,或2.11%,至1,234.35点.Nasdaq指数.IXIC回落52.83点,或1.99%,至2,596.38点.

之前,美国股市连涨三日,在此期间,标普500指数上探200日移动均线,但无功而返.该水准是投资者今年密切关注的关键水准,且被证明难以突破.

但周四的回调主要集中在对经济敏感的类股,与近几个月欧洲不确定性主导市场时的大幅震荡不可同日而语.这被许多投资者视为对股市韧性的反映,这些投资者寄望於年底前的季节性强势.

欧元区公债收益率攀升.10年期意大利公债收益率大涨44个基点,至6.51%的日高.德国公债期货触及136.89的日高,日内上扬109个跳动点.

稍早公布的数据显示,美国上周初请失业率人口降幅超过预期,降至一个月低位,显示就业市场复苏积聚动能.(完)