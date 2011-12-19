受银行股拖累美国股市收挫

* 美国银行股价跌破5美元,为2009年3月来首见

* 欧洲央行总裁德拉吉的言论打压市场人气

* 标普500指数接近1,200点,如果跌破该水准恐加速下滑

* 道指下跌0.8%,标普500指数收低1.2%,Nasdaq指数跌1.3%

路透纽约12月19日电---美国股市受银行股拖累周一收跌,尾盘跌势加剧,美国银行(BAC.N)近三年来首次跌至5美元之下.

有关欧元区状况恶化的警告,及对更严格的资本要求或拖累银行获利的忧虑,整日打压金融市场.

美国银行股价跌至5美元以下,引发银行股和整体市场尾盘下跌,大盘下滑约1%.美国银行成交逾2,900万股,约占当日总成交量的5.4%.

美国银行重挫,凸显大西洋两岸的金融业都面临困境.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的谈话打压人气.他表示,经济前景含有大量的下档风险,并称2012年银行业处境艰困.

"如果你把银行业所面临的所有因素加总来看,就会发现环境对金融业不利,而且市场绝大多数的担忧是和金融业有关,他们处境糟糕,意味着大家都不好过,"Direct Access Partners LLC交易商Mike Shea表示.

美国银行收跌4%至4.99美元,摩根大通(JPM.N)跌3.7%至30.70美元,花旗集团(C.N)跌4.6%至24.82美元.

道琼工业指数.DJI跌100.13点,或0.84%,至11,766.26点;标准普尔500指数.SPX跌14.31点,或1.17%,至1,205.35点.Nasdaq指数.IXIC跌32.19点,或1.26%,至2,523.14点.

有迹象显示保守型投资人转战防御类股,医疗保健类股.GSPA及消费必需品类股.GSPS的跌幅最小.

交易商并引述华尔街日报的报导称,美联储希望美国的银行业持有比美国法律要求还要多的资本,这亦打压银行股.

"任何扯上资本要求的事将会拖累贷款成长及获利,因此调整的迹象可能对交易产生了夸大的效果,"Oakworth Capital Bank财富管理主管John Norris表示.

标准普尔500指数在上周大跌近3%後,周一的跌势令其接近1,200点水准,交易商认为这是重要支撑位.如果跌破该水准,跌势可能加速.

"我们正接近1,200点,这个因素正在推波助澜,"她表示.

在朝鲜领导人金正日去世後,投资人关注朝鲜局势.

惠誉周五警告称可能调降法国等六个其他欧元区国家的评等,称欧元区债务危机的全面解决方案在技术上及政治上都不太可能.这也加重了市场的担忧.

在公司消息方面,Winn-Dixie Stores Inc WINN.O飙升71%至9.29美元,此前Bi-Lo同意以5.6亿美元现金收购该公司.

在纽约证交所上市的公司有超过四分之三下跌,在Nasdaq上市的则有76%收跌.(完)

--编译 利棣儿/戴素萍;审校 张涛

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