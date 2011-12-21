Nasdaq指数收低 道指及标普500持稳

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
* 甲骨文公布业绩後大跌,拖累科技类股表现
* 尽管担忧情绪有所缓解,但欧洲仍是关注焦点
* 收购臆测推动Research in Motion股价上扬
* 道指收平、标普500微涨0.2%、Nasdaq下跌1%
路透纽约12月21日电---科技类股周三下跌,Nasdaq指数收低1%.此前美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O公布业绩不佳,引发市场对该行业的忧虑,不过整体市场在清淡交投中大致收平.
除Nasdaq之外,市场扳回稍早跌幅,因近期对於欧洲方面的部分担忧减退.交易商试图为年底上涨积聚动能,并争取抹去2011年迄今标普500录得的1.1%跌幅.
甲骨文在周二收盘後公布的获利和营收不及预估,为10年来首次.越来越多的公司,包括科技业一些巨头和老牌企业,其财报与前景展望均令人担忧经营状况.
甲骨文放量大跌12%,报25.77美元,在Nasdaq 100.NDX中跌幅居首.其他科技类企业股价亦下挫.IBM(IBM.N)跌3.1%,报181.47美元,对道指拖累最大.思科(Cisco Systems)(CSCO.O)下跌2.6%,收报17.92美元.费城半导体类指数.SOX下跌1.2%.
"虽然甲骨文反映的是科技产业的情况,但是市场担心整体经济情况也是如此,"嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)驻丹佛市场和行业研究部主管Brad Sorensen称."事情还未到特别糟糕的地步,不过确实体现出企业对於经济形势缺乏信心,特别是在欧洲存在诸多不确定性的情况下."
此外,Sorensen表示,圣诞及新年假期前成交量清淡,将加剧市场波动,令走势"较平时更加剧烈."
道琼工业指数.DJI涨4.16点,或0.03%,至12,107.74点;标准普尔500指数.SPX微升2.42点,或0.19%,至1,243.72点.Nasdaq综合指数.IXIC收跌25.76点,或0.99%,至2,577.97点.
今年迄今,道指上扬了4.6%,而Nasdaq则下跌2.8%.
欧洲方面,投资者担心欧洲央行(ECB)近期提供的低利率资金将不会被用於购买意大利和西班牙公债.如果用於购买其公债,将帮助两国推低公债收益率并减轻再融资压力.
欧洲银行业周三从欧洲央行获得近4,900亿欧元的三年期低价贷款.但意大利公债较可比德债利差走阔初步暗示,这些资金并未用到最需要的地方.随着交易日行将临近终结,这些担忧减弱.
"随着投资者消化欧洲央行的行动,人们开始认识到欧洲银行业将更多资金放在资产负债表上比较有利,即使没有把资金贷放出去."Direct Access Partners执行合伙人Mike Shea称.
一家意大利银行表示,甚至在欧洲央行这次提供资金之後,银行业也不会增加对主权债务的风险敞口,因欧洲银行业管理局(EBA)不鼓励这样做.
RBC Global Asset Management证券交易部主管Ryan Larson表示,市场正传言银行业可能利用欧洲央行提供的资金来购买德国公债,而不会支持西班牙和意大利公债.但传言未得到证实.
"这在某种程度上令市场受到了惊吓,"他说."尽管这个贷款工具是一个积极进展,但仍有许多问题有待解决."
他表示,无法确认任何市场传言.
周二市场上扬,令标准普尔500指数升穿50日移动均线.多数投资者和交易商希望年底前迎来一波季节性"圣诞老人涨势",准备抓住任何上涨迹象.
在美上市的Research in MotionRIMM.ORIM.TO跳涨10.1%,报13.78美元,是Nasdaq 100中涨幅最高的个股.此前路透报导称亚马逊(AMZN.O)和其他潜在买家曾寻求收购RIM,不过後来兴趣消退.
最新数据显示,美国11月成屋销售大涨,但经修正的过去四年数据则表明,楼市衰退要比之前预计的要更加严重.
电子代工业者Jabil Circuit(JBL.N)公布第一季营收低於预期,并称预计第二季营收将下降.该公司股价下跌2.8%,报19.40美元.
市场成交量清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65.2亿股,低於去年均值84.7亿股.
纽约证交所有约59%的股票收涨,Nasdaq市场约有48%的股票收低.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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