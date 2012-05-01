美股周一收低 成交量为年内第三低

* 成交量为年内第三低

* VIX指数触及一周最高

* Sunoco将被收购,股价猛涨20%

* 道指收跌0.11%,标普500指数跌0.39%,Nasdaq指数跌0.74%

路透纽约4月30日电---美国股市周一收跌,标普500指数自去年11月以来首月收跌,受累于美国经济成长或放缓的迹象,以及西班牙经济衰退凸现欧元区风险.

尽管周一收低,但局势并不算压倒性的负面.标普500指数4月收低0.8%,上周一度连升四日,扶助该指数缩减本月部分跌幅.

但近期一系列显示经济在夏季月份可能放缓的经济数据令市场在本月稍早逼近四年高位後止步不前.美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.2(预估为61.0),3月为62.2.该数据也证实经济放缓.ECI-US-CMN

"首季表现如此强劲,但在过去两周失去了这种动能,"Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示,该数据"巩固了华尔街不祥的基调,且对欧洲局势也有忧虑."

根据初步数据,今日市场综合成交量为年内第三低,仅为58亿股,今年均值约68亿股.CBOE波动性指数.VIX攀升5.1%,稍早一度触及逾一周最高水准.

周一公布的数据显示,因为国内需求萎缩,西班牙经济第一季滑入衰退境地.该国为削减公共赤字要大砍开支,可能会延迟经济复苏.

标普继上周下调西班牙评等後,周一又下调西班牙11家银行的信贷评等,受此影响,银行股在此间市场领跌.

标普500金融股指数.GSPF跌0.6%,美国银行(BAC.N)大跌1.7%,报8.11美元,西班牙国际银行STD.N跌2.2%,报6.33美元,今年迄今跌16%.

道琼工业指数.DJI收跌14.68点,或0.11%,至13,213.63点;标准普尔500指数.SPX收挫5.45点,或0.39%,至1,397.91点.Nasdaq指数.IXIC回落22.84点,或0.74%,至3,046.36点.

标普500指数4月跌0.8%,本月稍早因对欧洲和美国经济的担忧一度令该指数大跌超过4%.

许多投资人仍担心在5月开始的季节性疲弱期,股市可能进一步回软,特别是如果经济持续放缓且欧洲问题层出不穷.

"对股市,我们几周前就回到中性立场,"高盛在研究报告中指出,"我们总的观点是美国经济看来正放缓-但程度和持续时间是个问题--不过,股市对国内经济成长的预期仍然较高."

防御类股在4月表现最佳,电信股.GSPL升3.6%,金融股.GSPF跌1.9%.

能量饮料生产商Monster Beverage Corp (MNST.O)盘中一度暴涨28%,华尔街日报稍早报导可口可乐(KO.N)洽商收购该公司,可口可乐否认该报导後,前者收低0.8%.

业绩方面消息,Humana Inc (HUM.N)公布盈利下滑21%後,收挫8.1%.纽约-泛欧交易所集团NYX.N公布季度盈利下滑约三分之一,因交易环境艰难以及与德意志交易所(DB1Gn.DE)合并失利带来的成本影响,该股大跌4.9%,报25.75美元.

根据汤森路透数据,标普500指数成分股企业已有297家公布了业绩,其中72%的季报优於预期.业绩期表现强劲扶助提振标普500指数上周录得3月中来最佳单周表现.

苹果(AAPL.O)大跌3.2%,报583.98美元,部分回吐上周公布业绩後的升幅,上周该公司公布的业绩胜预期,带动该股猛涨9%.

Sunoco Inc (SUN.N)暴涨20.5%,报49.29美元,此前输油管运营商Energy Transfer Partners LP (ETP.N)表示将以53.5亿美元股票加现金收购Sunoco.

书商邦诺(BKS.N)飙升52%,报20.75美元,此前微软(MSFT.O)同意向该公司的数字及大学院校图书业务投资3亿美元.(完)

---编译 李军;审校 母红

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