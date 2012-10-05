美股收高 标普10大类股齐奏凯歌

* 标普10大类股齐奏凯歌

* 煤炭股受罗姆尼讲话提振

* 9月零售销售料强劲

* 道指收高0.6%,标普500指数收升0.72,Nasdaq指数上升0.45%

路透纽约10月4日电---美国股市周四收涨,标普500指数延展升势连续第四日收高,如果周五公布的就业报告显示就业市场的乐观迹象,该指数有望创下五年新高.

市场普涨,标普500指数10大类股在金融股的领军下齐步走强,标普金融股指数.GSPF升1.5%.

科技股中,谷歌(GOOG.O)创下52周新高769.89美元,收盘报768.05美元,升0.7%.

美国劳工部周四发布数据,上周美国初请失业金人数仅略有增加,之前一周为大幅减少,令市场寄望周五备受关注的非农就业报告将显示就业市场改善.

"我们预计市场将受就业报告影响大涨或大跌."Cantor Fitzgerald董事总经理Peter Cecchini表示.

CBOE波动性指数.VIX跌5.7%,报14.55.

道琼工业指数.DJI收升80.75点,或0.6%,至13,575.36点;标准普尔500指数.SPX收高10.41点,或0.72%,至1,461.40点.Nasdaq指数.IXIC收升14.23点,或0.45%,至3,149.46点.

今年迄今,标普500指数攀升16.2%.全球经济数据疲弱且对西班牙是否寻求救助仍有疑问,促使一些投资人认为如此强劲的升势开始看上去过度了.

"多头明显掌控市场.如果没有可怕的消息,市场将上涨."Platinum Partners总裁Uri Landesman表示,"美股被认为是安全的投资,这颇为令人意外,因经济表现没有那麽强."

美联储公布了9月政策会议的记录显示,部分委员对最近一轮经济刺激政策持保留意见.不过市场反应不大.

煤矿类股上涨,之前共和党总统候选人罗姆尼在周三晚间与奥巴马总统的电视辩论中声援煤炭产业.

"顺便一提,我喜欢煤炭,"罗姆尼在辩论中说.

Arch Coal ACI.N股价大涨7.9%至6.69美元,Alpha Natural Resources ANR.N劲升6.8%至6.73.

欧洲央行总裁德拉吉在每月政策会议後的例行记者会上表示,西班牙在恢复金融业秩序方面取得"重大进展",不过仍需进一步努力.

美元走弱提振了原油和基本金属价格,扶助能源和材料类股板块上涨.标准普尔能源股指数.GSPE上涨1%,标普材料股指数.GSPM升1.3%.

数据显示美国9月零售销售表现稳健,目前购物者结束返校季采购,在假日购物季之前限制大额支出.

零售商Costco Wholesale (COST.O)的9月同店销售上升6%,好於预期,提振其股价上扬1.9%至101.48美元.

美国劳工部周四公布,最近一周初请失业金人数增加4,000人,经季调後为36.7万,低於分析师预估的升至37万.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为61亿股,今年迄今日成交均值为63.8亿股.

纽约证交所上涨股与下跌股之比为约11:4.Nasdaq市场上涨股与下跌股之比逾2:1.(完)

--编译 李军/李春喜;审校 母红

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