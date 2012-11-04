全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 美国10月非农就业岗位增长超过预期
* 能源股表现滞後,雪佛龙拖累道指走低
* 道指收跌1.1%,标普500指数收挫0.9%,Nasdaq指数回落1.3%
路透纽约11月2日电---美国股市周五收跌,回吐稍早受强於预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.
能源股是大盘的一大拖累,因美国第二大石油公司雪佛龙(CVX.N)公布的季度获利不及预期.该股劲挫2.9%,报108.26美元,是对道指拖累最大的个股之一.
美元走强也重创能源和材料股.最终,标普500指数10大类股受卖盘打压全部收跌.
本周,道指收跌0.1%,标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数回落0.2%.
因飓风桑迪袭击美国东北部,美国股市在本周一和周二休市两天.
"股市开盘走强,因美国非农就业数据强於预期.市场稍後走低.由於本周前两天休市,目前很难判断股市未来的走向,这真是很不寻常的一周,"D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示.
从纽约城的史坦顿岛到新泽西州的海边小镇,救援人员和政府官员们周五继续处理飓风桑迪造成的大范围破坏,同时,桑迪造成的死亡人数不断攀升,燃料短缺情况日益加重.
美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.失业率小升至7.9%,因更多的人重新开始找工作.
今日公布的就业数据是下周二美国大选举行前的最後一个重大数据,它可能会推高总统奥巴马的支持率,尽管民调仍显示,奥巴马和罗姆尼的支持率不相上下.
雪佛龙是标普500指数中权重第二大的个股.标普能源指数.GSPE回落1.7%,是标普指数10大类股中跌幅最大的板块之一.美元走强导致原油价格走低,这也损及能源股.
标普材料股指数.GSPM急跌2%,因Newmont Mining Corp (NEM.N)暴跌8.4%,报48.74美元,之前,该公司报告的获利不及预期.
根据汤森路透数据,截至周五,迄今已公布业绩的378家标普500指数成分股企业中,61.9%的获利超过预期,与1994年以来62%的季度均值一致.
营收状况不尽人意,仅有38.2%的企业营收超预期,远低於2002年以来68%的季度均值,和55%的过去四年均值.
"总得来说,市场呈现下行趋势,主要是与令人失望的第三季营收报告有关,"Dickson表示.
道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;标准普尔500指数.SPX收跌13.39点,或0.94%,至1,414.20点.Nasdaq指数.IXIC回落37.93点,或1.26%,至2,982.13点.
标普500指数自9月14日触及的近期高位回落了3.5%,且低於50日移动均线,因投资者在美国大选前持谨慎态度,且年底美国政府预算磋商的形势十分严峻.
星巴克(SBUX.O)跳升9.1%,报50.84美元,该公司之前上调会计年度获利预估,因其最大市场美国市场销售超过预期,给该公司带来了美国餐饮行业近几个月久违了的乐观情绪.
高档家具零售商Restoration Hardware (RH.N)首日上市飙升29.6%,报31.10美元.该公司的首次公开募股(IPO)定价为24美元,在预期区间的高端.该股日高为33.15美元,较IPO价格高出38.1%.
Verizon (VZ.N)称,预计第四季业绩将因飓风桑迪而大受影响,但目前无法预估影响的严重程度.该股回落1.4%,报44.52美元.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63.5亿股,略低於65亿股的年内日成交均值.
纽约证交所涨跌股之比为约3:7,Nasdaq市场约为1:3.(完)
--编译 母红;审校 李军
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