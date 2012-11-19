美股大涨 预算磋商进展引乐观人气

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 市场对美国避免财政悬崖的信心增强,扶助股市大涨
* Lowe's和Tyson Foods业绩带动其股价
* 标普500指数收在200日移动均线切入位之上
* 道指收升1.7%,标普500指数收高2%,Nasdaq指数劲扬2.2%
路透纽约11月19日电---美国股市周一连涨第二天,因解决美国财政悬崖磋商的最初氛围令投资者备受鼓舞.
Lowe's和Tyson Foods的业绩强於预期,且美国楼市数据令人鼓舞,也带动股市上扬.Tyson和Lowe's是标普500指数中百分比升幅最大的成份股企业之一.
过去两个交易日,标普500指数累计上扬逾2%,因周末美国议员暗示可能达成协议,可避开逐渐迫近的财政悬崖,财政悬崖是指将於明年开始实施的税务调整和1月开始实施的减支法案.不过,共和党及民主党仍存在重大分歧.
标普500指数从美国大选後至周五反弹前,累计下跌5.3%,因投资人利用机会卖出股票,包括年内一些表现最好的股票,以防华盛顿不能达成协议,且2013年股息及资本利得税将增加.
"人人都感到释然,因为坦白说,我们不再担心跌落悬崖的结果,我们看到双方让步并重新进行调整的机会,"Knight Capital董事总经理Peter Kenny说.
但反弹可能是大跌後的短暂喘息,市场波动性可能仍在上涨,这些都要看磋商的进展.多个板块被认为出现技术性超卖-显示有买进的机会.
"毫无疑问,点燃导火索的是具有建设性的商谈,这比其他对扶助市场的作用大得多.市场已经超卖."Kenny表示.
周一标普500指数录得9月6日来最大单日百分比升幅,当日欧洲央行宣布新的购债计划.
全球第二大家居修缮连锁零售商Lowe's Cos Inc (LOW.N)公布的季度盈利高於预期,并上调全年营收预估,该股跳升6.2%,报33.96美元.
美国公布10月成屋销售意外增长,另一数据显示11月美国住宅建筑商人气指数升至逾六年最高,楼市复苏也令家居修缮连锁零售企业得益.
PHLX地产股指数.HGX上扬1.8%.
道琼工业指数.DJI收升207.65点,或1.65%,至12,795.96点;标准普尔500指数.SPX收高27.01点,或1.99%,至1,386.89点.Nasdaq指数.IXIC收涨62.94点,或2.21%,至2,916.07点.
标普500指数收在200日移动均线切入位1,382点上方,自11月8日跌穿该关键技术位後,该水准成为阻力位.
Tyson Foods Inc (TSN.N)业绩胜预期,且给予乐观财测,该股暴涨10.9%,报18.72美元.
英特尔(INTC.O)小幅收高0.3%,报20.25美元,此前该公司表示其执行长将在明年5月退休.
商品价格大涨提振资源股表现.Freeport-McMoRan (FCX.N)收高4.1%,报38.28美元,美国钢铁(X.N)劲扬5.3%,报21.15美元,标普原材料股指数.GSPM大涨2.9%,在标普10大类股中领跑.
本周因美国感恩节假期,交易日减少,交投也预计交投保持清淡.周一纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.4亿股,低於今年迄今日成交量均值的约64.9亿股.
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,678和350,Nasdaq市场则为1,949和521.(完)
--编译 利棣儿/李军;审校 母红
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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