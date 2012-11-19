美股大涨 预算磋商进展引乐观人气

* 市场对美国避免财政悬崖的信心增强,扶助股市大涨

* Lowe's和Tyson Foods业绩带动其股价

* 标普500指数收在200日移动均线切入位之上

* 道指收升1.7%,标普500指数收高2%,Nasdaq指数劲扬2.2%

路透纽约11月19日电---美国股市周一连涨第二天,因解决美国财政悬崖磋商的最初氛围令投资者备受鼓舞.

Lowe's和Tyson Foods的业绩强於预期,且美国楼市数据令人鼓舞,也带动股市上扬.Tyson和Lowe's是标普500指数中百分比升幅最大的成份股企业之一.

过去两个交易日,标普500指数累计上扬逾2%,因周末美国议员暗示可能达成协议,可避开逐渐迫近的财政悬崖,财政悬崖是指将於明年开始实施的税务调整和1月开始实施的减支法案.不过,共和党及民主党仍存在重大分歧.

标普500指数从美国大选後至周五反弹前,累计下跌5.3%,因投资人利用机会卖出股票,包括年内一些表现最好的股票,以防华盛顿不能达成协议,且2013年股息及资本利得税将增加.

"人人都感到释然,因为坦白说,我们不再担心跌落悬崖的结果,我们看到双方让步并重新进行调整的机会,"Knight Capital董事总经理Peter Kenny说.

但反弹可能是大跌後的短暂喘息,市场波动性可能仍在上涨,这些都要看磋商的进展.多个板块被认为出现技术性超卖-显示有买进的机会.

"毫无疑问,点燃导火索的是具有建设性的商谈,这比其他对扶助市场的作用大得多.市场已经超卖."Kenny表示.

周一标普500指数录得9月6日来最大单日百分比升幅,当日欧洲央行宣布新的购债计划.

全球第二大家居修缮连锁零售商Lowe's Cos Inc (LOW.N)公布的季度盈利高於预期,并上调全年营收预估,该股跳升6.2%,报33.96美元.

美国公布10月成屋销售意外增长,另一数据显示11月美国住宅建筑商人气指数升至逾六年最高,楼市复苏也令家居修缮连锁零售企业得益.

PHLX地产股指数.HGX上扬1.8%.

道琼工业指数.DJI收升207.65点,或1.65%,至12,795.96点;标准普尔500指数.SPX收高27.01点,或1.99%,至1,386.89点.Nasdaq指数.IXIC收涨62.94点,或2.21%,至2,916.07点.

标普500指数收在200日移动均线切入位1,382点上方,自11月8日跌穿该关键技术位後,该水准成为阻力位.

Tyson Foods Inc (TSN.N)业绩胜预期,且给予乐观财测,该股暴涨10.9%,报18.72美元.

英特尔(INTC.O)小幅收高0.3%,报20.25美元,此前该公司表示其执行长将在明年5月退休.

商品价格大涨提振资源股表现.Freeport-McMoRan (FCX.N)收高4.1%,报38.28美元,美国钢铁(X.N)劲扬5.3%,报21.15美元,标普原材料股指数.GSPM大涨2.9%,在标普10大类股中领跑.

本周因美国感恩节假期,交易日减少,交投也预计交投保持清淡.周一纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.4亿股,低於今年迄今日成交量均值的约64.9亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,678和350,Nasdaq市场则为1,949和521.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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