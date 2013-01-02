美股大涨为2012年收关

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 今年标普500指数上扬13.4%
* 奥巴马预计快将达成财政协议,但尚未敲定
* 苹果股价上涨,提振科技股
* 道指升1.3%,标普500指数升1.7%,Nasdaq指数大涨2%
路透纽约12月31日 - 美国股市周一以逾一个月最大升幅为2012年收关,标普500指数今年劲扬13.4%,美国总统奥巴马和参议院共和党领袖麦康奈尔发表讲话指出,接近达成避免财政悬崖的协议.
今年标普500指数的表现为2009年来最佳,股市穿行在欧债危机阴影和美国财政悬崖忧虑中.但美国预算谈判仍有多个问题尚未解决,若协议意外破裂,市场可能易受冲击.
今年最后一个交易日,美股也是受到华盛顿预算磋商消息的左右.
"最坏的消息可能是奥巴马出来说'我们没达成协议,我们已经放弃.',他并没有这么说."Wells Fargo Private Bank投资策略部门董事总经理Ron Florance表示.
"我个人的疑虑是在协议签署、封印和发布前,我不相信任何事.目前还没到这个程度."
尽管避免财政悬崖协议尚未正式达成,但投资人可能要准备在明年冒更大的风险,寄望更高的回报.
美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,在可能达成的协议中,同民主党就所有税务问题达成了一致,消除了谈判的一大障碍.
了解情况的消息人士表示,协议将透过向年收入超过40万美元的个人以及年收入超过45万美元的家庭增税,以在未来10年增加6,000亿美元税收.
尽管存在不确定性,市场今年仅偶尔出现大幅震荡走势.CBOE波动性指数.VIX未超过30,为2006年以来首次,该水准通常暗示投资者忧虑情绪高涨.
"鉴于2012年面临的各种威胁,VIX指数的表现相对较为平静,"VIX and
More blog的作者Bill Luby表示,他所指的是,西班牙和希腊的危机以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)的持续干预.
道琼工业指数.DJI收高166.03点,或1.28%,至13,104.14点;标准普尔500指数.SPX收高23.76点,或1.69%,至1,426.19点.Nasdaq指数.IXIC上扬59.20点,或2.00%,至3,019.51点.
周一的上涨使标普500指数结束五日连跌,此为自9月以来的最长跌势.
今年,标普500指数上扬13.4%,去年该指数基本持平.道指全年攀升7.3%,NASDAQ指数劲升15.9%.
本月,道指上扬0.6%,标普500指数收高0.7%,NASDAQ指数攀升0.3%.
今年,金融股.GSPF在标普500指数10大类股中涨幅居前,攀升逾26%,美国银行(BAC.N)领涨,股价在今年翻番,且为涨幅最大的道指成份股.
标普500指数10大类股中,仅有防御型公用事业股.GSPU今年收跌,跌幅为2.9%.
美国市值最高的企业苹果上扬(AAPL.O)推高Nasdaq指数.该股攀升4.4%,报532.17美元,带动标普信息技术类股指数.GSPT上扬2.2%.今年,苹果累计攀升31.4%,市值约5,014亿美元.
道指30只成份股均收涨,卡特彼勒(CAT.N)领涨,涨幅为3.2%,报89.58美元.
成交温和,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量仅约为60.6亿股,略低于今年的日成交均值64.2亿股.
纽约证交所涨跌股之比为6:1,Nasdaq市场则为4:1.(完)
(编译/审校 李军/母红)
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