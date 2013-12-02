美股展望：零售及就业数据将主宰股市走势

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透纽约11月29日记者（Rodrigo Campos）
-对于亟欲获得美联储开始缩减宽松措施时机新线索的投资人而言，未来一周将有众多数据可供消化，而美国股市例行的12月多头行情也将展开，标准普尔500指数全年表现有望创下1998年以来最佳纪录。
在感恩节周末为年底消费旺季揭开序幕后，交易员也将紧盯零售商的销售数据。美国副总统拜登的亚洲访问之行，将使各界更加关注日本、韩国及美国杠上中国划设东海防空识别区的事件。
就业数据将是最受瞩目的焦点，交易员将臆测数据表现对美联储立场及缩减买债措施的影响。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)已多次表示，宽松措施将依据数据表现而定，交易员因而认为，经济数据欠佳将确保美联储维持宽松措施，因此是有利市场的。
“整个市场都在想办法揣摩美联储心意，”保德信金融市场分析师Quincy Krosby指出。
她表示，可以预期市场将会剧烈波动，对数据的反应是偏向“我们来猜猜美联储会怎么解读数据”，而不是数据在经济面的意涵。
未来一周将有连续三天公布就业数据：周三是11月ADP民间就业人数，周四是美国一周失业金人数，周五则是重头戏11月非农就业人数。
根据路透调查，分析师预估美国11月新增18.5万个就业岗位，低于10月时的新增20.4万个。
下周其他重要经济数据包括供应管理协会(ISM)的美国制造业及服务业指数，分别于周一及周三公布。周二将公布美国国内汽车及卡车销售数据，周四公布美国工厂订单，周五公布路透/密西根大学消费者信心指数。
美国股市三大指数--道琼工业指数.DJI、标普500指数.SPX及Nasdaq指数11月均为连续第三个月录得涨幅。标普500指数周五小幅收低，但连续第八周周线上扬，是2003年11月到2004年1月周线连九涨以来的最长纪录。
标普500指数今年以来上涨26.62%，有望创下1998年全年上涨26.67%以来的最大年度涨幅。
**聚焦零售股**
美国进入一年之中最重要的消费旺季，消费者态度成为数据观察重点。部分零售商的近半数年度获利，是来自年底消费季。
全美零售商联合会预估，在感恩节周末期间，有多达1.4亿购物人潮涌入全美各地商店，略高于去年的1.39亿人。
如果统计报告显示没有达到这个预估数字，零售股可能会遭遇压力。
“市场似乎把焦点放在消费者及零售销售。他们会彻底研究分析这个周末的销售数字如何，”DeltaGlobal资产管理公司的首席技术分析师Bruce Zaro指出。
他表示，市场特别关注今年这一季，是因为今年消费季天数较少，而零售商纷纷大幅折价，以吸引顾客。
美国今年年底的消费购物旺季是多年来最短的之一，从感恩节到耶诞节只有不到30天。
Zaro指出，不管销售及顾客流量数字有多么重要，即使数据疲软，也应该要审慎解读。
“我不确定这可以作为整体市场的代表性指标。美国经济还有一些领域表现相当不错，股市里除零售股之外也有一些类股表现良好，零售股算是相对好坏参半。”
不论销售数据多强，消费股可能都要面临走弱。根据投资研究公司Bespoke InvestmentGroup资料，过去三年在感恩节到耶诞节期间，零售股表现都落后标普500指数。
Bespoke资料显示，从2000年以来，标普500指数在这段关键期平均上涨1.7%，只有三年没有录得涨幅。同期间，零售股平均只上涨0.8%，在这13年之中，只有六年录得涨幅。
**中国变数？**
美国副总统拜登下周访问中国、日本及韩国，他将设法缓解东亚日益紧张的情势。上周中国划设东海防空识别区，覆盖东海大部分海域以及有争议岛屿的领空。
新华社援引中国空军发言人的说法称，中国空军周五派出多架主战飞机和一架预警机，在中国东海防空识别区进行空中巡逻，在此之前，两架未装备武器的美国B-52轰炸机，及10架日本主要航空公司的飞机飞经该区域。
“这是小小的区域冲突，我相信会很快缓解，”U.S. Bank Wealth Management的股市分析师JimRussell指出。
“在这个原本已经比较短，而且又积极促销的消费季，无法再承受一个地缘政治的干扰因素，”他称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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