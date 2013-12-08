美股受强劲就业数据推动跳涨 道指和标普500指数本周收跌

* 道指和标普500指数结束五日连跌和八周连涨之势

* 非农就业报告超预期，失业率触及五年低位

* 英特尔股价攀升，因花旗将其评级上调至“买入”

* 道指收涨1.3%，标普500指数攀升1.1%，Nasdaq指数上扬0.7%

路透纽约12月6日 -美国股市周五跳升，道指和标普500指数结束五日连跌，因强劲的就业数据使投资者对美国经济正在改善充满信心。

标普500指数录得近一个月来表现最佳的一日，所有10大板块全面劲扬。

纽约证交所和Nasdaq市场约三分之二的股票收涨。

道指和标普500指数本周收盘小跌，结束八周连涨。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

近期公布的数据喜忧参半，就业和消费者支出数据强劲，但楼市和企业支出数据不振。

“数据显示经济持续复苏，加之消费者的消费意愿看似有所反弹，这是市场感到乐观的重要原因，”Allianz GlobalInvestors的投资组合策略部主管Kristina Hooper表示。

市场人士曾预计，美联储将在明年3月宣布开始缩减购债。美联储曾表示，一旦某些经济指标达到其设定的目标，其中包括失业率降至6.5%之下，将放慢购债进度。

“数据很好，但尚不足以促使美联储立即采取行动，”Hooper说，他帮助管理着4,360亿美元的资产。

道琼工业指数.DJI收涨198.69点，或1.26%，至16,020.20点；标准普尔500指数.SPX收高20.06点，或1.12%，至1,805.09点.Nasdaq指数.IXIC上扬29.36点，或0.73%，至4,062.52点。

标普500指数今日升幅为11月8日来最大，道指升幅为10月16日来最大。

标普500指数在连升八周，涨了近7%后，过去五个交易日内下挫1.2%，为9月底来最长跌势。

本周，道指跌0.4%，标普500指数跌0.04%，Nasdaq指数则微升0.07%。

英特尔(INTC.O)在标普500指数成份股中涨幅居前，升2.3%，报24.82美元，此前花旗将该股评级由“中性”上调至“买入”。

百货连锁店J.C. Penney(JCP.N)急挫8.7%，报8.08美元，此前该公司表示收到美国证券交易委员会(SEC)质询函，要求解释公司财务状况。该股今年迄今暴跌近六成。

邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)也披露遭到SEC调查，该股重挫12%，报14.43美元。

今日公布的其他数据显示，10月个人支出增加0.3%，略高于预期。汤森路透/密歇根大学消费者信心指数12月初值跳升至82.5，11月终值为75.1。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约48.5亿股。(完)

(编译 母红/李军; 审校 母红/李军)

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