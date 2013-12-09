美股小幅收高 标普500收创纪录高点

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 投资者解析美联储官员讲话，以寻找缩减购债时间表的线索
* Twitter在宣布新产品后股价大涨
* 麦当劳11月营收不及预估，股价下跌拖累道指
* 道指上涨0.03%，标普500指数涨0.2%，Nasdaq指数涨0.2%
路透纽约12月9日 -美国股市周一小幅收高，标准普尔500指数收在纪录高点；交易商等待来自美国联邦储备委员会(美联储/FED)的更多线索，以判断其是否将很快开始缩减经济刺激措施。
市场交投清淡，波动率指数下跌，暗示交易商情绪平稳。道琼工业指数盘中高点到盘中低点只有43.11点，创该指数2012年8月17日来最窄单日波动区间。
数位美联储决策者周一的讲话表明，美联储可能比之前预估的更加接近缩减每月850亿美元的购债规模。该刺激措施推动美股今年大幅上涨。
但近期一系列强劲的经济数据，缓和了市场对于美联储最终结束量化宽松计划的部分担忧。
周一公布路透调查显示，分析师预计美联储将在3月开始缩减量化宽松计划，但还有一些分析师认为，最早可能在本月或1月的会议就有所行动。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月17至18日将召开2013年最后一次政策会议。
“美联储不会很快收紧(货币政策)；他们只有在经济不再需要刺激的时候才缩减购债，”Wells Fargo FundsManagement首席股市策略师John Manley表示。
道琼工业指数.DJI收高5.33点，或0.03%，至16,025.53点；标准普尔500指数.SPX收高3.28点，或0.18%，至1,808.37点，创纪录收盘高位。Nasdaq指数.IXIC上扬6.23点，或0.15%，至4,068.75点。
标普500指数年内迄今大涨26.8%。该股指有望录得逾10年来最大年度涨幅。
Twitter股价收在11月初上市后的最高水准。该股跳涨9.3%至49.14美元，之前其发布一系列产品公告，可望提振其营收前景。
食品经销商Sysco Corp(SYY.N)股价劲扬9.7%至37.62美元，之前该公司称其将以约35亿美元收购同业USFoods，并承担约47亿美元债务，以打造一家年营收约650亿美元的公司。
相比之下，麦当劳(MCD.N)股价跌1.1%至95.72美元，之前该公司公布11月全球营收表现逊于预期。麦当劳称，美国同店营收大幅下降拖累全球营收。
EdwardsLifesciences(EW.N)股价跌5.4%至62.73美元，之前该公司预计其2014年获利低于分析师预估，并称其将在美国和欧洲面临新的竞争。
根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约56亿股，低于本月迄今平均61.6亿的水准。
纽约证交所上涨股和下跌股家数相当。Nasdaq市场，上涨股和下跌股之比为2：3。(完)
(编译/审校 侯向明/李爽/李春喜)
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