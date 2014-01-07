《WASIK专栏》美股牛市还会持续下去吗？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik；编译 王翔琼/石冠兰
路透芝加哥1月6日 - 美国股市延续牛市的机率有多大？
尽管去年股市上扬，标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI双双收于历史高位，但一年好光景并不总是会延续到下一年。股市经常会受到非理性担忧、贪婪和定期出炉的企业财报搅动。
很多权威人士预测企业获利和全球经济将继续扩张，因此股市可能将再次迎来丰年；只是不要指望着标普500指数会重现去年回报率达26%的优异表现。
从历史角度看待2013年或许是合理的。最具可比性的年份是2003年，当时标普指数回报率为26%。再往回追溯，就得回到1990年代才能找到更好的表现：大型股1998年上涨近27%，1997年和1995年分别扬升31%和34%。
这几个年份有什么共性？那就是通胀率相对较低，而且经济和就业持续增长。如果2014年也能维持这些趋势的话，你的投资就有可能受益。
倘若美股牛市持续，将有利于在美国国内外有广泛曝险的投资者。例如，美国先锋集团(Vanguard Group)整体全球股票指数上市交易基金(World Stock IndexETF)(VT.P)是一只全球成长性基金，持有约5,000档股票。该基金投资组合中具有代表性的是大盘股，例如苹果(AAPL.O)、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及谷歌(GOOG.O)等。该基金去年上涨近23%，年费率为0.19%。
一些投资者在美股连涨五年后，对于投资该市场持谨慎态度，这是很自然的。对他们而言，则必须尽量撒下大网。本着这一精神，可考虑SPDR标普美国以外全球ETF(SPDR S&P World ex-U.S.ETF)(GWL.P)，该基金投资美国以外的几乎所有发达国家市场。
这只SPDR基金去年上升约19%，年费率为0.34%。其投资组合中拥有雀巢NESN.VX、三星电子(005930.KS)和汇丰控股(HSBA.L)等股票。
**美中不足**
对于像我这样的市场怀疑论者来说，一个挥之不去的忧虑就是，这样的涨势可能随时会因为一些无法预知的麻烦而断送。升息可能会产生负面影响。由于股市讨厌不确定性，这一直是个担忧。
历史可以再次提供一些借鉴。据特许金融分析师协会(CFA Institute)“Enterprising Investor”博主David Larrabee的统计，基于1932年以来的市场数据，牛市行情平均持续时间为61个月。
而目前这一轮牛市始于2009年3月，刚好接近平均牛市的时长。是不是这波行情到了五年时点就会自动戛然而止呢？那倒不一定。
首先，一些牛市行情远比目前这一轮更持久。据Larrabee，自大衰退开始以来最长的一波涨势是从1987年12月到2000年3月，在12年间录得582%的净回报。(持续时间第二长的牛市与之相隔甚远，是从1949年6月至1956年8月，七年间拉高了267%。)
历史可以给我们的另一个正面经验是，这些大牛市多数都发生在股市剧烈下挫之后。在投资者经历了1987年“黑色星期一”、2000年的互联网泡沫、第二次世界大战和1929年崩盘以及随之而来的大萧条等重大打击之后，股市开始反弹。虽然目前可以说2008年以来低就业的影响仍然余波荡漾，但市场仍可能在经济环境小幅改善之际继续上行。
最重要的是要领悟到，牛市的开始与结束是很少能预测到的。谁会想到最丰厚回报有些是在1930年代获得的呢？
回顾历史，只有一件事情是肯定的：如果你不去投资或者只是等着“确认”市场信号，那是无法收获股市回报的。一些最好的投资时期恰恰是商业新闻大多为负面或乏善可陈的时候。(完)
(译文审校 徐文焰/郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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