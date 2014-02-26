美股基本收平 零售类股连续第二日上扬

* 标普500指数触及2013年末的阻力位

* Target与Lowe's在公布业绩后上扬

* 1月新屋销售大增超越预期

* 道指与Nasdaq指数上涨0.1%，标普500指数收平

路透纽约2月26日 -美国股市周三基本收平，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席赴参议院作证前，投资者对大举押注有所迟疑。不过零售商类股连续第二日受良好业绩扶助上扬。

Target(TGT.N)和Lowe'sCos(LOW.N)在发布强劲财报后股价跳涨，为标普500指数提供最大上涨动力。标普500零售股指数.SPXRT连续第二日上扬逾1%。J.C. Penney(JCP.N)公布财报后盘后股价劲升4%至6.20美元。

分析师称，标普500指数再次短暂突破2013年末的阻力位1,848.36但未能守住。该指数今年迄今仍下跌0.2%。

“从技术角度来看，标普指数还在与去年收盘水准进行较量，”俄亥俄州Schaeffer's Investment Research研究副总裁Todd Salamone说。“看起来...似乎并没有决定性力量推动标普指数回到这一特别水准上方。”

但他表示，市场似乎也在等待叶伦周四在参议院金融委员会发表的半年度货币政策证词。叶伦原定于2月13日赴参议院作证，但因华盛顿遭遇暴风雪袭击而被推迟。

市场将仔细聆听叶伦的证词，以了解异常寒冷的冬季对经济活动的影响有多大，并确定美联储将维持缩减刺激的计划。

道琼工业指数.DJI上涨18.75点或0.12%，收报16,198.41点。标准普尔500指数.SPX微升0.04点收在1,845.16。Nasdaq指数.IXIC小升4.477点或0.10%，至4,292.064点。

标普500指数周一触及盘中纪录高位1,858.71点，但未能创下收盘纪录高点。

小型股罗素2000指数升至纪录收盘高位1,181.72。

乌克兰局势发展加剧了投资者的焦虑。俄罗斯总统普京命令15万人的野战部队高度戒备，准备在接近乌克兰的地区进行军事演习。

在企业财报方面，美国第三大零售商Target在公布业绩后跳涨7%至60.49美元，尽管该公司称营收与获利都受到信息大规模泄露的影响，而且相关成本可能损及未来获利。

家庭修缮用品零售商Lowe's上扬5.4%至50.72美元，此前该公司公布获利与营收增长，并宣布50亿美元的额外股票回购计划。

标普500零售类股指数涨1.4%。而此前家得宝(HD.N)与Macy'S(M.N)昨日也公布了不错财报。

另外一个正面迹象是，美国1月新屋销售猛增至五年半高点，远超市场预估。虽然近期数据大多不及预期，不过分析师将其归因于恶劣天气而非基本面恶化。而新屋销售数据可能支持这种看法。

下跌股中，太阳能面板厂商FirstSolar(FSLR.O)因公布第四季净利下滑58%而重挫9.1%，收在52.74美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所共成交69亿股，低于本月均值70亿股。

纽约证交所与Nasdaq市场涨跌股家数之比均略高于3：2。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧/张荻)

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