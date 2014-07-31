美股周四收低 标普500指数重挫2%

路透纽约7月31日 - 美国股市周四大跌，标普500指数今日跌幅为4月来最大，因经济数据引发投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息可能较一些人预期的更早。美股7月下跌，为1月来首次月度收低。

数据显示，美国第二季劳工成本增幅为逾五年半最大，昨天美联储刚上调了对美国经济的评估，但重申不急于升息。

海外经济问题增加了市场的利空基调，阿根廷在12年来第二次出现违约。

“如果薪资开始出现上升，这就显示更接近美联储行动了，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby表示。

自2008年12月就一直维持利率在近零水准的美联储周三在货币政策声明中承认经济加速成长、失业率下滑，但也表达了对就业市场仍有闲置的担忧。

周四，标普500指数10大类股全面收低，能源股.SPNY以2.4%领跌。艾克森美孚(XOM.N)公布的第二季盈利胜预期，但股价仍重挫4.2%，报98.94美元。

CBOE波动性指数.VIX跳升至4月来最高水准。

道琼工业指数.DJI收跌317.06点，或1.88%，至16,563.30点。标准普尔500指数.SPX下跌39.40点，或2.00%，至1,930.67点；Nasdaq指数.IXIC收挫93.129点，或2.09%，至4,369.773点。

标普500指数和Nasdaq指数今日百分比跌幅为4月10日来最大，道指百分比跌幅则为2月3日来最大。

标普500指数收在50日移动均线以下，为4月15日来首次，预示后市可能进一步下滑。

7月，美股道指下跌1.6%，标普500指数跌1.5%，Nasdaq指数下滑0.9%。

阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解。即便是短暂的违约也会增加企业融资成本，压低本币，同时给外汇储备带来压力，并助燃通胀。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。