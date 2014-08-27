美股收盘基本持平 标普500指数再创新高

路透纽约8月27日 - 美国股市周三收盘基本持平，标普500指数再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。

蒂芙尼(Tiffany) (TIF.N)和服装零售商Express Inc(EXPR.N)公布的季度营收胜预期，且上调全年盈利预估后股价均走强。

蒂芙尼收高1%，报101.75美元，Express猛涨12.7%，报16.45美元，成交量轻松超过50日均值。

电器零售商百思买(BBY.N)是百分比涨幅最大的标普500指数成份股，劲升6.3%，报31.69美元，该公司昨日预计全年营收下滑后股价急挫6.8%。

标普零售股指数.SPXRT小涨0.1%，在今年开局低迷后，零售股指数8月已经大涨8.4%，势将录得2011年10月来最大月度升幅。

下跌股中，服装零售商Chico's FAS Inc (CHS.N)公布业绩后重挫4.6%，报15.29美元。

零售商“公布业绩的时间通常较晚，所以在成交清淡的情况下业绩会带来许多波动，”JPMorgan Private Bank全球投资专家Robert Eschweiler表示。

在美国下周一劳工节长周末假期前，一些市场人士已经在度假，因此市场成交不旺。

道琼工业指数.DJI收高15.31点，或0.09%，至17,122.01点；标准普尔500指数.SPX微升0.10点，或0.01%，至2,000.12点；Nasdaq指数.IXIC下跌1.016点，或0.02%，至4,569.621点。

在收盘钟声敲响时，标普500指数还略低于2,000点关口，但结算价小幅攀升，再创纪录收盘新高，这是今年第31次创下纪录收盘新高。

Analog Devices Inc (ADI.O)在标普500指数成份股中跌幅居前，下挫2.3%，报51.03美元，昨日该公司公布了第三季业绩。

尽管如此，Nasdaq 100指数.NDX仍连升11个交易日，为约14个月来最长升势。

市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有40.5亿股易手，低于53.9亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,705和1,305股，Nasdaq市场则为1,179和1,492。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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