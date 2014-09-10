美股连跌两日后收涨 因苹果反弹

路透纽约9月10日 - 苹果(AAPL.O)周三反弹扶助美股收涨，令美股结束之前两日连跌的頽势。

苹果劲升3.1%，至101美元，是Nasdaq市场交投最活跃的个股，之前多家券商上调苹果的目标价。

苹果周二小幅收低。投资者在苹果周二发布iPhone 6和新产品Apple Watch后获利了结。

苹果推出“Apple Pay”移动支付服务的消息，带动多家提供无线和非现金支付服务的个股周三上涨。

On Track Innovations Ltd (OTIV.O)急升6.9%，报3.55美元。Net Element Inc (NETE.O)暴涨超过一倍，飙升119%，报3.80美元。但eBay Inc (EBAY.O)急挫3.1%，报51.10美元，因分析师认为，苹果的移动支付服务对eBay的网上支付服务PayPal将构成威胁。

标普500指数在连续两日下跌后，周三上扬。

“股市似乎出现了一股上涨浪潮，人人都在关注苹果。当苹果上升，股市也上涨，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

能源股跌幅居前，是本周第二个交易日表现如此不济，因油价继续下跌。美国原油期货周三跌至16个月低位，布兰特原油期货触及17个月低位。

标普能源指数.SPNY收跌0.3%，该指数在本月迄今已录得3.9%的跌幅。

担忧美联储可能较一些投资者的预期提早升息，在近期的部分交易日拖累美国股市走低。利率上升将令个人和企业的借贷成本攀升。

道琼工业指数.DJI收高54.84点，或0.32%，至17,068.71点；标准普尔500指数.SPX收升7.25点，或0.36%，至1,995.69点；Nasdaq指数.IXIC上升34.24点，或0.75%，至4,586.52点。

在纽约证交所交易的个股中，百分比升幅最大的是Daqo New Energy (DQ.N)，该股暴涨14.43%，最大百分比跌幅最大的是Pulse Electronics PULS.N，崩跌21.94%。

纽约证交所交投最活跃的个股中，在美国上市的巴西Petrobras(PBR.N)大跌2.52%，报17.38美元；Rite Aid (RAD.N)上涨2.54%，报6.46美元。

在Nasdaq市场交投最活跃的个股中，除苹果外，还有GT Advanced Technologies GTAT.O和21Vianet Group (VNET.O)，分别急跌8.0%和14.5%，报20.13美元和12.78美元。

GT Advanced Technologies连续第二日大跌。苹果称，其iPhone 6 未采用GT的蓝宝石玻璃屏幕。

纽约证交所，上涨股与下跌股数量分别为1,612股和1,414股，比率为1.14:1；Nasdaq市场的上涨股与下跌股数量分别为1,646和1,049股，比率为1.57:1。

标普500指数成份股中，有14只触及52周新高，五只触及新低；Nasdaq综合指数中，有52只成份股触及新高，60只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计有约55亿股成交，和过去五日成交均值一致。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。