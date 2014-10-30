美国股市受GDP和业绩提振上涨

路透纽约10月30日 - 美国股市周四上涨，受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季报良好所提振。Visa股价暴升10%，为道指贡献了超过140点的升幅。

尽管美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的政策声明称经济正在增强，但标普500指数却是在医疗保健和公用事业这两大传统的防御类股带领下上涨。

分析师称，共同基金将在本月底进行年底结账，它们买入这两个板块中表现最好的股票。医疗保健.SPXHC和公用事业.SPLRCU类股年内迄今均上扬近20%。

“基金在年末结账前最有可能卖出表现落后的股票，继续买入表现较好的股票，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)上涨8.9%，报58.98美元，也提振医疗保健股的表现。必治妥施贵宝的一种治疗肺癌的实验性药物的临床试验结果令人鼓舞，带动公司股债急升。

美国第三季经济成长3.3%，好于预期。上周美国初请失业金人数小幅上升，但反映潜在趋势的四周均值下跌至2000年5月来最低水平，显示就业市场持续改善。

除了企业业绩和经济数据外，日经报导，日本政府养老金投资基金(GPIF)预计将宣布减持日本债券仓位，增持国内外股票仓位，这也为美股助力。养老金投资基金的资金配置调整通常被视为日本其他机构投资者行动的先兆。

iShares MSCI日本ETF (EWJ.P)上涨0.8%，以美元计价的日经指数期货NKc1上升0.7%。

道琼工业指数.DJI收涨221.11点，或1.30%，至17,195.42点；标准普尔500指数.SPX收升12.35点，或0.62%，至1,994.65点；Nasdaq指数.IXIC上涨16.913点，或0.37%，至4,566.138点。

Visa(V.N)急升10.2%，报236.65美元，对道指和标普500指数的提振最大，上日Visa公布经调整后的获利高于市场预期，且表示移动支付行业将成为公司业务的“一大推动力”。

万事达卡(MA.N)公布的获利好于预期，营收上升约13%。股价劲扬9.4%，报83.13美元。

汤森路透数据显示，本财报季至今已公布业绩的标普500成份股企业中，75.5%的获利超过市场预期，高于63%的长期均值。

纽约证券交易所(NYSE)表示，今日旗下两个交易所发布股价和接收报价的数据处理系统一度停运近半小时，数据处理系统是交易的关键。

尽管出现技术故障，但看起来在纽约证交所上市的股票基本未受影响，这些股票的成交量保持平稳。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交69亿股，低于10月迄今均值78亿股。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,948股和1,116股，比率为1.75:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,689股和975股，比率为1.73:1。

81只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及52周新低；125只Nasdaq综合指数成份股触及新高，50只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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