美股三大指数跌逾1% 受能源板块进一步下跌拖累

路透纽约12月10日 - 美国股市周三跌逾1%，标准普尔500指数录得10月13日以来最大跌幅，因油价再次下跌重挫能源股。

标准普尔500指数本周以来已下跌2.4%，逆转近期趋势。道琼工业指数和标准普尔500指数上周周线录得连续第七周上涨。

午盘跌势加剧，收盘时纽约证券交易所(NYSE)下跌股与上涨股比率为4.66：1。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX大幅上升24.5%，为7月31日以来最大单日百分比涨幅，显示投资者愈发谨慎。

标准普尔能源股板块.SPNY跌3.1%，领跌标准普尔500指数。该指数10大主要板块全线下跌，日内跌幅至少为1%。

布兰特原油期货LCOc1触及五年新低63.56美元，因沙特石油部长重申，无减产计划，同时石油输出国组织(OPEC)预计2015年全球对该组织原油需求将降至十多年来最低水平。

油价下跌增添对全球需求的疑虑，令人担心能源企业获利，年底避税卖盘又对该板块构成额外压力。标准普尔能源板块今年以来跌14.7%，在标普500指数10大主要板块中表现最差。

“一片红色的海洋，全线下跌与忧心全球需求有关，”Janney Montgomery Scott首席投资长Mark Luschini称。

“市场一直被油价问题困扰，OPEC下调预测加重股市投资者的压力，这些投资人早在9月就已陷入全球需求的担忧中了。”

道琼工业指数.DJI重跌268.05点，或1.51%，至17,533.15点；标准普尔500指数.SPX下滑33.68点，或1.64%，至2,026.14点；Nasdaq指数.IXIC下挫82.44点，或1.73%，至4,684.03点。

纽约证券交易所有271只股票触及52周新低，但仅有115只触及新高。

百胜集团(YUM.N)大跌6.2%，至70.53美元，前一日该公司下调全年获利预估，因中国销量在食品安全问题后的复苏慢于预期。

航空类股上涨，包括Southwest Airlines (LUV.N)上涨1.8%至41.48美元。巴克莱称，航空公司2015年燃油成本料下降约100亿美元。

根据BATS交易所数据，美国各证交所总成交约74亿股，过去五个交易日平均成交量为67亿股。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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