一周展望：美股投资者陷入“耐心措辞恐慌”焦虑不安地等待FED政策声明

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透3月13日 - 忘了2013年的“削减量化宽松恐慌”(taper tantrum)吧。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发表政策声明前，美国股市身处“‘耐心措辞’恐慌”中。许多投资者预计，此次声明措辞的变化将是迄今为止最明确暗示很快就将升息的一个信号。

一周前公布的2月就业报告强于预期，提振了美联储最快将于6月升息的预期，自那时以来标准普尔500指数便累计下挫2.6%。

倘若美联储主席叶伦在声明中放弃对升息“保持耐心”的措辞，美股则可能进一步下跌。根据路透调查，许多分析师把叶伦删除这一措辞作为6月开始升息的前兆。

但根据CME Group FedWatch的数据，美联储基金期货合约显示，期货交易商仍预计联储将在9月开始升息，认为6月升息的机率仅有19%，而9月升息的机率则高达58%。

考虑到通胀依然处在低位，许多股市投资者仍未对6月升息做准备。Deutsche Bank Services旗下首席国际分析师Torsten Slok表示，周三这种情况可能会改变。

“下周如果她(叶伦)删除了“耐心”一词，这些投资者可能会听到警钟，”Slok称，并预计股市会因他所谓的“耐心措辞恐慌”而遭遇更多抛售。

部分策略师预计，股市下跌只是一个小插曲，由于升息是因美国经济强劲，最终将协助推高股市。

策略师和投资者回顾2013年5月，希望避免重蹈“削减量化宽松恐慌”的覆辙。当时，时任美联储主席的贝南克谈到美联储削减每月850亿美元购债计划的前提条件，导致股市投资者惊慌逃窜。

由于预期美联储将收紧政策，标普500指数在2013年5月21日至6月24日期间下跌了5.8%，公债收益率(殖利率)则大幅上扬。随着美联储逐步削减购债计划，美股屡创纪录高位。

现在，面对美联储即将自2006年6月以来首度升息，股市投资者的担忧比2013年更甚，因为美元快速升值料将损及美国的许多跨国企业。

周五，美元指数.DXY触及2003年4月以来最高，并有望创下1992年第四季以来最佳季度表现。根据美银美林研究，过去四个季度，美元累计上扬25%，同时每股获利下滑10%。

“这夸大了不安情绪，”Prudential International InvestmentsAdvisers旗下首席投资策略师John Praveen称。

Praveen预计下周美股将因“耐心措辞恐慌”而下跌，并认为在经济坚挺的支撑下，未来几个季度美股将回升，并“稳步上扬”。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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