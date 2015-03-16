美国股市收高 因美元回落且美联储升息忧虑缓和

路透纽约3月16日 - 美国股市周一收高，因美元在近期上涨后回落，且对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时机的忧虑缓和。

美元近期涨势令投资人愈发预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年升息更为谨慎。

今天标普500指数录得2月3日来最大百分比涨幅，标普公用事业指数.SPLRCU上涨1.7%，涨幅居前。在低利率的环境中，公用事业股通常表现不俗。

标普医疗保健股.SPXHC升2.2%，领涨标普500指数，受助于Amgen(AMGN.O)劲升5.7%，报163.03美元，因该公司降低胆固醇新药的研究数据令人鼓舞。

人们聚焦在周三发布的美联储政策声明。投资者希望美联储将对升息时机给出较明确的暗示。

“我认为利率预期目前在推动市场，”PlatinumPartners总裁Uri Landesman说。“每天，如果投资者认为(美联储)将开始升息，就会担心，并卖出股票。如果他们认为(美联储)可能推迟升息或不会升息，就会买入股票。”

美元回落扶助缓解部分对美元上涨可能损及美国跨国企业盈利的忧虑。

道琼工业指数.DJI收高228.11点，或1.29%，至17,977.42点；标准普尔500指数.SPX上升27.79点，或1.35%，至2,081.19点；Nasdaq指数.IXIC上涨57.75点，或1.19%，至4,929.51点。

上周道指和标普500指数录得第三周连跌。

尽管油价下跌，但能源股反弹。标普能源指数.SPNY上涨1.4%，美国原油CLc1收低0.96美元，报每桶43.88美元，稍早触及2009年3月最低。

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)升1.1%，报84.76美元。

Salix Pharmaceuticals SLXP.O涨2%，报172.75美元，此前Salix接受Valeant Pharmaceuticals (VRX.TO)(VRX.N)上调后的每股173美元的收购出价。Valeant上涨2.5%，报202.34美元。

Avon Products (AVP.N)是跌幅最大的标普500指数成份股，下跌5.7%，报7.28美元，标普道琼斯指数有限公司在周五晚间表示，本月将Avon Products从标普500指数中剔除。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股换手，低于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股分别是1,980与1,083支，比率为1.83：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,549与1,202支，比率为1.29：1。

有56支标普500指数成份股触及52周新高，10支触及新低；有168支Nasdaq综合指数成份股触及新高，64支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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