美联储声明发布前的忧虑压低道指和标普500指数 Nasdaq指数上涨

路透纽约3月17日 - 美国股市道指和标普500指数周二走低，因商品股回落，以及在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。Nasdaq指数小涨。

在下午交易中，科技股走强，扶助美股缩减跌幅。标普科技指数.SPLRCT小涨0.1%，受助于苹果(AAPL.O)攀升1.7%，报127.04美元，和Facebook(FB.O)上扬1.7%，报79.36美元。

在美股收市后，甲骨文(ORCL.N)公布业绩，公司股价在盘后交易中劲升3.4%，报44.33美元。

投资者坐立不安，美联储周二开始为期两天会议，周三下午公布政策声明。

多数分析师预计，美联储将在政策声明中弃用在升息问题上“保持耐心”的措辞，但分析师称，美联储可能仍可能在6月升息。

“如果美联储仍准备在年中升息，那么使用怎样的措辞没有分别，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

在标普500指数中，材料股.SPLRCM下挫1.2%，是表现最差的板块，由Dupont领跌，该股劲跌3.1%，报74.68美元。能源股.SPNY下滑0.5%，油价CLc1进一步下跌，因担心供应过剩的情况不断加剧。

道琼工业指数.DJI收跌128.34点，或0.71%，至17,849.08点；标准普尔500指数.SPX回落6.91点，或0.33%，至2,074.28点；Nasdaq指数.IXIC上扬7.927点，或0.16%，至4,937.435点。

标普500指数周一录得2月3日来最大单日百分比升幅。

尽管利率上升反映美国经济体质强健，但一些投资者质疑美国经济是否足够强劲，能应对借贷成本上升造成的影响。

强生(JNJ.N)大跌1.2%，报99.89美元，对标普500指数的拖累最大。

美国航空(AAL.O)劲涨6.9%，报53.69美元，提振标普500指数。此前标普道琼斯指数有限公司宣布，美国航空将成为标普500指数的成分股。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有61亿股换手，低于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,607与1,429支，比率为1.12：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,384与1,330支，比率为1.04：1。

有26支标普500指数成份股触及52周新高，3支触及新低；有112支Nasdaq综合指数成份股触及新高，62支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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