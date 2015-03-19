美股标普500指数收低 逆转美联储声明引发的升势

路透纽约3月19日 - 美国股市周四多数走低，逆转昨日的涨势，因美元走强重压原油和其他商品价格，拖累能源和材料股走低。

美元在周三大跌后反弹。尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，对通胀的态度较市场原本预期更温和，这刺激美元昨日重挫，美股上扬逾1%。

美国原油期货跌1.9%，布兰特原油期货下挫2.6%，因美元反弹及担心供应过剩。标普能源股指数跌1.7%。

“未来升息的速度要比原先预期的更为缓慢。昨天市场还欢欣鼓舞，今天又在揣摩联储下一步会如何行动，”Stifel, Nicolaus & Co市场策略师Kevin Caron表示。

美国上周初请失业金人口小幅增加，显示就业市场保持稳健。首季美国经济成长放缓，部分因严寒天气和美元走强，但许多分析师预计第二季前景不错。

“经济看来正在改善，这会为美元提供一些支撑，”Caron指出，称美联储收紧政策的前景不是美元的唯一东风。

道琼工业指数.DJI收跌117.16点，或0.65%，至17,959.03点；标准普尔500指数.SPX收挫10.23点，或0.49%，至2,089.27点；Nasdaq指数.IXIC上扬9.55点，或0.19%，至4,992.38点。

生物科技股扶助提振Nasdaq指数和标普保健股指数.SPXHC。Regeneron (REGN.O)升2.9%，报486.02美元，Biogen(BIIB.O)大涨1.3%，报433.65美元，此前瑞信将该股目标价由400美元上调至500美元。Nasdaq生物科技股指数.NBI升1.9%。

Guess Inc (GES.N)暴涨16%，报19.42美元，该公司公布的季度获利优于预期，因支出减少和线上业务增加。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股换手，低于本月迄今日成交均值66.7亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,969与1,071支，比率为1.84：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,441与1,288支，比率为1.12：1。

有36支标普500指数成份股触及52周新高，3支触及新低；有149支Nasdaq综合指数成份股触及新高，28支触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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