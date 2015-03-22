美股展望：主要股指逼近纪录高位 投资人关注楼市等数据

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
路透3月20日 - 在主要股指升至纪录高位附近之际，未来一周投资人将关注楼市等经济数据，寻找美国升息时机线索，判断股市涨势是否能持续。
对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息路径及美元升势的担忧，先前造成标准普尔500指数几乎每日剧烈震荡，尽管整体的波动性预期持续偏低。
由于即将升息的预期降温，受此提振，标普500指数.SPX及Nasdaq指数.IXIC周五皆逼近纪录收盘高位。
“任何暗示就业增长或通胀速度的经济数据，都将受到高度关注，”Wunderlich证券首席市场策略分析师Art Hogan称。
分析师指出，未来几天将公布的经济数据因而更形重要，包括周二公布的2月新屋销售及周三公布的2月耐久财订单。
在市场准备迎接美联储2006年以来首次升息的氛围中，根据汤森路透资料，标普500指数今年以来平均每个交易日波幅为24点，为2011年12月以来波动最剧烈的时期。
根据路透调查，周二公布的2月消费者物价指数(CPI)料按月上升0.2%。由于汽油价格较低，1月CPI创下六年来最大跌幅。
强势美元也影响美国经济成长及升息前景。美元一年内大涨20%的升势，已造成约50家企业调降第一季获利预期，后续可能有更多企业跟进。
美元指数.DXY周五下跌1.5%，录得2011年以来单周最大跌幅。
对企业第一季获利的预期已经受到打击。根据汤森路透资料，预示获利将高于市场预估的企业家数，与预警获利将低于市场预估的企业家数，两者比例为1:5.5。这是自2014年第一季同一时点以来的最差比例，2014年第一季为1:7.2。
投资人亦忧心油价下跌，以及其中多少成份是来自全球经济疲软，而非供应过剩因素。能源企业在标普500指数成份股企业获利占比虽只有8%，但原油价格剧烈走势的影响波及整体经济。
一些投资人担心，虽然汽油价格下跌，但消费者并未把省下的钱花在更多商品及服务上。
“消费者把钱存下来或者偿还债务，”BB&T财富管理资深副总裁Bucky Hellwig指出。“这就是为什么大家感到不安。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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