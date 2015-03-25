美国股市急挫 Nasdaq指数创近一年最大跌幅

路透纽约3月25日 - 美国股市周三急挫，科技和生物科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。

半导体和生物科技股在上周大涨后连跌第三日，重压Nasdaq指数。

生物科技股指数.NBI急跌4.1%，为12月23日以来最大单日跌幅。该指数收在14日移动均线之下，为2月11日以来首次，且自10月17日以来首次收在50日移动均线之下。

PHLX半导体指数.SOX大跌4.6%，为10月10日以来最大单日跌幅，也收在14日和50日移动均线之下。

“今日数据表现不佳，部分近期涨势较为凌厉的个股遭遇获利了结，”U.S. Bank Wealth Management的高级资产组合经理Eric Wiegand表示。

午盘前后，标普500指数跌穿2,085点附近的支撑位，使得跌势加速，尾盘卖压推动该指数跌至2,067点附近的50日移动均线之下。

稍早公布的数据显示，耐久财订单减少，推动美元指数.DXY走低，缓解了对美元走强将损及企业获利的担忧，这在盘初支撑股市。但三大股指接近纪录高位，导致股市估值过高，需要强劲的经济数据来证明估值的合理性。

道琼工业指数.DJI收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点；标准普尔500指数.SPX回落30.45点，或1.46%，至2,061.05点；Nasdaq指数.IXIC收挫118.208点，或2.37%，至4,876.520点。

卡夫食品KRFT.O暴涨35.6%，报83.17美元，之前该公司与3GCapital和伯克希尔哈撒韦(BRKb.N)拥有的茄汁酱生产商亨氏达成合并协议。Kraft Heinz Co将为公开上市的公司，且将成为北美第三大食品公司。伯克希尔哈撒韦B股回落0.5%，报143.56美元。

Kofax Ltd KFX.O暴涨46%，报10.95美元，之前利盟国际LXK.N表示将以10亿美元的价格收购Kofax，从而使其企业软件业务规模扩大一倍。利盟急升6.1%，报43.27美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约68亿股，略高于本月迄今日成交均值67.5亿股。

纽约证交所，下跌股与上涨股分别为2,240和803，比率为2.79:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为2,242和509，比率为4.40:1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低。有62只Nasdaq综合指数成份股触及新高，33只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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