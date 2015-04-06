美国股市收高 因数据疲弱缓解升息忧虑

路透纽约4月6日 - 美国股市周一上涨，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推迟今年升息时间的预期，抵销了对周五就业报告意外疲弱的忧虑。

3月美国非农就业报告远逊于预期，就业岗位增幅为逾一年来最低水平。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月非制造业PMI指数降至三个月来最低。这为经济疲弱提供进一步凭证。

“市场人士在周末看到了周五疲弱的就业报告的良好一面，就业报告可能令美国利率不会很快攀升，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

市场预料，如果美国经济不断改善，尤其是就业市场，美联储将在今年稍后在近10年以来首次升息。

标普公用事业股.SPLRCU上涨1.3%，是今日升幅居前的板块。公用事业股通常在低利率环境下有出众的表现。

标普能源指数.SPNY大涨1.8%，领升美股，因美国原油期货跳升6.1%，此前沙特上调对亚洲的原油出口价格，且估计美国原油库存增加的势头可能放缓。

道琼工业指数.DJI收高117.61点，或0.66%，至17,880.85点；标准普尔500指数.SPX上涨13.66点，或0.66%，至2,080.62点；Nasdaq指数.IXIC涨30.38点，或0.62%，至4,917.32点。

美国经济数据乏善可陈，这部分缓和了美元将继续走强，进而打压跨国企业盈利的忧虑。

“到目前为止，数据继续显示经济成长仍在放缓，而不是加快，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一的讲话增强了市场的利多基调。杜德利说，美联储需要决定是否3月就业报告预示着，就业市场增长放缓的幅度比预期更大。他补充说，预计美联储将以“较小的幅度”上调利率。

在美国上市的荷兰公司Uniqure (QURE.O)暴涨47%，报33.61美元，此前该公司和必治妥施贵宝达成协议，开发治疗心血管疾病的基因疗法。

特斯拉汽车(TSLA.O)公布第一季汽车交车增长55%后，股价劲升6.3%，报203.10美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约62亿股，追平过去五个交易日成交均值。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,217和836股，比率为2.65:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,505和1,262股，比率为1.19:1。

有24只标普500指数成份股触及52周新高，有3只触及新低。有74只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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