美国股市大幅收跌 因中国收紧股市监管和希腊债务磋商陷入僵局

路透纽约4月17日 - 美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因中国加强股市监管，对希腊很快耗尽现金的担忧重燃，以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。

今日美股跟随海外股市全面急跌，标普500指数10大类股齐步走低。

金融股是对大盘拖累最大的板块之一，标普金融股指数.SPSY收跌1.3%，道指成分股美国运通(AXP.N)劲挫4.4%，报77.32美元，之前该公司公布的营收不及分析师预期，部分受汇率影响。

道指和标普500指数结束两周连涨。本周，道指和Nasdaq指数回落1.3%，标普500指数下跌1%。

霍尼韦尔(HON.N)和通用电气(GE.N)均将营收下滑归因于美元走强。霍尼韦尔急跌2.1%，报101.70美元。通用电气小挫0.1%，报27.25美元。

中国证券监管机构警告投资者，要理性投资，因中国股市已触及七年高位。中国允许机构投资者参与融券交易，使作空股市的投资者范围扩大。

中国H股指数期货急跌3.4%。

全球股市回落，中国股指期货的疲弱表现拖累欧洲和美国市场走低。

“我们看到海外市场出现抛售，这也波及到美国市场。美国股市过去数周大幅反弹，至交易区间的上半部，今日再度回落，”Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan表示。

“现在为企业首季业绩盖棺定论为时尚早，不过，到目前为止，惊喜并不多。我们需要注意这一点。”

道琼工业指数.DJI收低279.47点，或1.54%，至17,826.30点；标准普尔500指数.SPX下跌23.81点，或1.13%，至2,081.18点；Nasdaq指数.IXIC下滑75.98点，或1.52%，至4,931.81点。

市场人士也担忧希腊可能退出欧元区，希腊正试图进行经济改革，应对沉重的债务。希腊否认有关该国将动用所有剩余的现金储备以支付薪资的报导。

自企业季报开锣迄今，美国公司业绩良莠不齐，有更多企业公布的业绩好于下调后的市场预期。联合技术(United Technologies)(UTX.N)、波音(BA.N)和其他大型公司下周将公布季度业绩，将可能显示美元上涨对企业盈利造成影响。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约71亿股，高于本月迄今日成交均值62亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,458和596股，比率为4.12:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为2,160和597股，比率为3.62:1。

有2只标普500指数成份股触及52周新高，1只成份股触及新低。有37只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)

(编译/审校 母红/利棣儿)

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