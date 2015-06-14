（更正）美国股市收低 因希腊危机仍未解决且能源股下挫

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(更正：内文第六段道琼指数收盘价，应为17,898.84点，非18,898.84)
路透6月12日 - 美国股市周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。
能源股连续第二日跟随油价下滑，标普能源股指数.SPNY跌1.2%，引领今日跌势，标普保健股指数.SPXHC以1.1%跌幅紧随其后。
强劲的消费者信心等数据巩固了美国经济可能正重拾动能的观点，这也在下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)举行9月前最后一次会议前加剧了投资者的紧张情绪。
在昨日国际货币基金组织(IMF)退出同希腊的谈判后，今日欧盟官员表示，他们已经对希腊局势可能出现最坏情况举行了首次正式讨论，这也令投资人担心。
“又是受到希腊局势影响，每天都上演不同的戏码，大涨后就是回落，完全受更接近达成协议还是进一步陷入僵局左右，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。
道琼工业指数.DJI收跌140.53点，或0.78%，至17,898.84点；标准普尔500指数.SPX收低14.75点，或0.7%，至2,094.11点；Nasdaq指数.IXIC下跌31.407点，或0.62%，至5,051.102点。
本周，道指上涨0.3%，标普500指数录得的升幅不到0.1%，Nasdaq指数下跌0.3%，连续第三周下跌。
美国密歇根大学消费者信心指数6月初值升至94.6，5月为90.7。
本周公布的一系列经济数据都十分强劲，为经济在第二季初成长迟缓后开始重拾动能的最新迹象。
这令投资人愈发谨慎，“特别是还有几天美联储就将举行货币政策会议，”Luschini称。
华尔街银行的分析师预计美联储将在9月升息，这可能是近十年的首次升息。
推特(TWTR.N)升0.2%，报35.90美元，昨日该公司执行长称将卸任。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约50亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。
纽约证交所股下跌与上涨股分别为1,945和1,075家，比率为1.81:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,586和1,146家，比率为1.38:1。
有五只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低；有73只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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